“Островок” назвал самые желанные кинолокации для путешествий

В свете выхода нового сезона сериала «Эмили в Париже» сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов “Островок” провел опрос среди российских туристов и выяснил, какие кинолокации они мечтают посетить.

Фильмы и сериалы все чаще выступают фактором, влияющим на популярность туристических маршрутов. Как отмечают рыночные исследования, в 2024 году две трети путешественников по всему миру признались, что при выборе направления для поездки их вдохновляли фильмы, сериалы и телешоу.

Среди представителей поколения Зет и миллениалов 81% туристов планировали свои поездки, вдохновившись местами, увиденными в кино.

Как показало исследование “Островка”, российские города, прославленные в отечественных фильмах, конкурируют с мировыми столицами кинематографа. В топе самых интересных для посещения кинолокаций у россиян оказался Санкт-Петербург: каждый четвертый участник опроса признался, что хочет посетить Северную столицу, вдохновившись просмотром фильма «Питер FM» (26% голосов).

В число других желанных направлений в России также вошла Териберка, прославившаяся после выхода фильма «Левиафан» (17%), и Пермский край, знакомый зрителям по драме «Как географ глобус пропил» (9%).

Среди зарубежных кинонаправлений лидировал Нью-Йорк — образ мегаполиса из сериала «Секс в большом городе» привлекает 23% респондентов, лишь немного уступая Санкт-Петербургу.

Каждый пятый опрошенный россиянин мечтает отправиться в Париж после просмотра сериала «Эмили в Париже» (22%).

Столько же респондентов хотят посетить испанские Каталонию и Овьедо из фильма «Вики Кристина Барселона» (22%). Почти столько же путешественников (21%) хотели бы побывать в хорватском Дубровнике, известном кинематографичными пейзажами сериала «Игра престолов».

Просмотр второго сезона сериала «Белый лотос» вдохновляет 20% респондентов, мечтающих отправиться на тайский остров Кох Самуи. Помимо этого, российские туристы (15%) мечтают побывать в Лондоне после просмотра сериала «Бриджертоны» и в иорданской пустыне Вади-Рам, о которой знают из фильма «Дюна» (14%).

«Поездки в кинолокации создают те самые незабываемые впечатления на всю жизнь, которые мы в “Островке” называем “О!-моментами”.

Почувствовать себя героем любимого фильма проще, чем может показаться», — отмечает в этой связи Ирина Козлова, управляющий директор сервиса “Островок”.

