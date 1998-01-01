Новости

Аналитика: Бронирование жилья на период новогодних каникул выросло на 10–11%

При этом средние цены на проживание по сравнению с прошлым годом выросли некритично

Как сообщает газета «КоммерсантЪ», число посуточных бронирований на новогодние праздники заметно выросло: туристы ехали в Москву, Санкт-Петербург и на курорты Краснодарского края, которые стали доступнее после возобновления работы аэропорта.

Средние цены на проживание по сравнению с прошлым годом выросли некритично, но в отдельных объектах сутки подорожали больше чем на треть.

В 2025 году количество бронирований жилья на период новогодних каникул с 31 декабря по 10 января выросло на 10–11%, сообщили «Ъ-Недвижимости» в «Авито Путешествиях», «Яндекс Путешествиях» и «Островке».

Путешествия по России в период праздников оставались более доступным и привлекательным вариантом для граждан по сравнению с зарубежными поездками.

Усиление внутреннего турпотока прямо отражается на краткосрочной аренде. Растет не только общее число бронирований, но и средняя стоимость проживания. При этом список самых популярных направлений в каникулы совпал с выделенными в общей статистике регионами.

Активнее всего посуточные квартиры отдыхающие бронировали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Краснодаре, подсчитали в «Авито Путешествиях».

По данным «Яндекс Путешествий», число бронирований в Москве в нынешнем новогоднем сезоне выросло на 2%, в Санкт-Петербурге и области — на 4%, в Краснодарском крае — на 19%, в Татарстане — на 6%.

В «Островке» отметили традиционно сильную динамику роста бронирований в городах Золотого кольца: Кострома (+52%), Ярославль (+49%) и Иваново (+47%).

Среди морских направлений наибольший прирост бронирований зафиксирован в Севастополе (+56%) и Ялте (+55%). Популярными были и направления для активного отдыха на природе: крупнейший рост бронирований отмечен в Териберке (+79%), Хабаровске (+78%) и Кировске Мурманской области (+55%).

Самой дорогой для новогодних туристов в «Яндекс Путешествиях» стала Карачаево-Черкесия — средняя стоимость ночи в этом сезоне достигает 18 тыс. руб.

На втором месте по этому показателю Владимирская область — 13,7 тыс. руб. за ночь, при этом регион замыкает десятку самых популярных у туристов направлений для новогодних путешествий.

За 11,3 тыс. руб. можно найти жилье в Краснодарском крае. Москва оказалась далеко не самым дорогим городом: здесь ночевка обойдется в 11 тыс. руб. Дешевле всего отдыхать на Новый год на Ставрополье, где ночь стоит 8,8 тыс. руб.

Жилье — самая значительная категория расходов в поездках. По данным «СберАналитики», среднедневные траты туриста без учета заранее оплаченных билетов и жилья за год выросли на 6,9%, до 2,4 тыс. Руб.

В структуре расходов лидеры — магазины продуктов (24%), на кафе и рестораны приходится 14,8%, на непродовольственные товары (сувениры, одежду) — 12,4%, обслуживание личного автомобиля — 7,9%.

Бронирования загородных домов на новогодние праздники, по данным «Авито Путешествий», выросли на 50% к уровню прошлого года. Загородное жилье на праздники чаще арендовали в Шерегеше, Архызе, Сортавале, Сочи и Горно-Алтайске.

Положительная динамика спроса на аренду загородных объектов наблюдалась в Рязанской области (в 3,5 раза), Пермском крае (в 3,5 раза), Свердловской (в 2,2 раза), Кабардино-Балкарии (в 2 раза) и Воронежской области (в 2 раза).

В среднем по стране на январские праздники стоимость аренды квартиры и загородного дома относительно прошлого года выросла чуть быстрее официальной инфляции, на 7% в обоих сегментах: с 5,6 тыс. до 6 тыс. руб. и с 15,1 тыс. до 16,1 тыс. руб. в сутки соответственно. Самые дорогие квартиры в Москве (6,6 тыс. руб.), Сочи (6,1 тыс. руб.) и Казани (5,6 тыс. руб.). Самые дешевые — в Краснодаре (3,7 тыс. руб. за ночь) и Калининграде (3,8 тыс. руб.).

Но Краснодар из-за резкого скачка спроса в связи с возобновлением работы аэропорта в этом сезоне на 18% дороже.

Дома сильнее всего подорожали в Калининграде — на 22%, до 14,1 тыс. руб. в сутки. Самые дорогие, но с менее выраженным ростом цены по сравнению с прошлым сезоном дома — в Сочи (18,3 тыс. руб.), Шерегеше (16,6 тыс. руб.), и Архызе (15,1 тыс. Руб.).

/TOURBUS.RU