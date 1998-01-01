Новости

Легендарный Mardan Palace 5*+ возвращается на рынок

Роскошное «детище» олигарха Тельмана Исмаилова приобретено гостиничной сетью Swandor Hotels и проходит очередную реновацию

Согласно официальному пресс-релизу Swandor Hotels, подписанному управляющим директором сети Фазылом Дертлиоглу, компания Swandor Hotels приобрела в собственность и взяла на себя управление отелем Mardan Palace, осуществив крупнейшую единовременную инвестицию в гостиничный бизнес Турции, - сообщает сегодня АТОР.

Как отмечают в Swandor Hotels, «отель Mardan Palace, на момент своего строительства оснащённый множеством уникальных для Турции решений, выделялся среди конкурентов своей архитектурой, декором и концепцией ультрароскошного курорта».

Заявлено, что Swandor Hotels с приобретением нового объекта такого класса «пересмотрит существующие стандарты ультрароскошного курортного туризма в Турции и мире.

При этом прочная архитектурная и декоративная структура отеля Mardan Palace будет сохранена, а качество сервиса и гостиничные пространства обновлены в соответствии с современными ожиданиями гостей».



По информации АТОР, Swandor Hotels открыла свой первый отель во Вьетнаме в сентябре 2017 года. Сейчас сеть владеет и управляет 8 отелями в Турции, Вьетнаме и Таиланде под тремя различными брендами.

Как сообщили в Pegas Touristik, в сезоне 2026 года отель будет носить название Mardan Palace (а не Swandor Mardan Palace, как его уже переименовали в некоторых агентских поисковиках). Именно под названием Mardan Palace он сейчас представлен на официальном сайте туроператора.

Напомним, что отель Mardan Palace, открытый в 2009 году, изначально был детищем экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. В строительство отеля его компания – AST – инвестировала 1,4 млрд. долларов. На декор Mardan Palace ушло 45 кг чистого золота и 24 тыс. кубометров итальянского мрамора – его даже называли «семизвездочным отелем». Тогда же одним из первых роскошеный отель увидел и корреспондент нашего портала.

Комплекс сооружений отеля занимает территорию в 180000 квадратных метров. Впоследствии оказалось, что часть работ так и не была оплачена подрядчикам, которые обратились в суд.

C 2015 года отель находился на балансе банка Halkbank, которому он достался в счет части долга компании Исмаиловых.

В 2017 году Mardan Palace перестал принимать бронирования, а его продажи туроператорами были остановлены.

В 2018 году отель был взят на 20 лет в аренду группой Titanic и в апреле 2019 года открылся после двух лет простоя под брендом Titanic Mardan Palace. Тогда в реконструкцию отеля было вложено как минимум 20 млн евро.

По информации АТОР, сейчас пакетный тур в Mardan Palace 5* на 10 ночей с вылетом из Москвы 10 июня, питание «ультра все включено», можно купить от 468, 6 тыс руб. рублей на двоих.

/TOURBUS.RU