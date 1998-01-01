Новости

The Henley Passport Index: Россия в глобальном рейтинге паспортов-2026 сохранила свои позиции

Без оформления турвиз нашим согражданам сейчас доступен въезд в 113 государств

Компания Henley&Partners обновила свой Индекс паспортов (The Henley Passport Index). Этот глобальный рейтинг, рассчитываемый с 2006 года на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), оценивает 199 паспортов по количеству направлений, доступных для их владельцев без необходимости получения заранее визы, - сообщает АТОР.

По состоянию на начало 2026 года первую строчку рейтинга продолжает удерживать Сингапур. Граждане этой страны могут посещать без визы 192 пункта назначения по всему миру, что является наивысшим показателем среди всех стран.

Япония и Южная Корея совместно занимают второе место, каждая предлагая безвизовый доступ в 188 стран.

За ними следуют Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария на третьем месте с доступом в 186 стран.

На четвертой строчке – сразу 10 европейских стран. Это Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, паспорт которых дает безвизовый въезд в 185 стран.

Остальные паспорта высшего эшелона продолжают подчеркивать доминирование Европы, за заметными исключениями, такими как ОАЭ (пятое место, 184 страны), Новая Зеландия (шестое место, 183 страны), Австралия (седьмое место, 182 страны), Канада (восьмое место, 181 страна) и Малайзия (девятое место, 180 стран).

ОАЭ – самый успешный участник Индекса паспортов Henley за последние 20 лет. Эмираты добавили 149 безвизовых направлений с 2006 года и поднялись на 57 позиций до пятого места в рейтинге с безвизовым доступом в 184 страны в 2026 году.

Как отмечают составители рейтинга, такой успех обусловлен последовательной дипломатической активностью и либерализацией визового режима.

Страны Западных Балкан и Восточной Европы также добились значительных успехов за последние два десятилетия: так, Албания поднялась на целых 36 позиций до 43 места в индексе, Сербия – на 30 пунктов до 34 места, Северная Македония – на 27 позиций до 38 места. Босния и Герцеговина прибавила 29 пунктов, Грузия – 26 пунктов, и в 2026 году обе страны делят 42 место.

Обращает на себя внимание Китай, который за последние 10 лет прибавил в паспортном рейтинге сразу 28 пунктов, заняв 59 место. В 2026 году граждане КНР могут посещать без визы 141 страну.

Хотя США и вернулись в первую десятку The Henley Passport Index, этот успех – кратковременный. США и Великобритания, еще в 2014 году делившие первую строчку, переживают долгосрочное ослабление позиций. За прошедший год эти две страны потеряли больше безвизовых направлений, чем кто-либо другой (семь и восемь соответственно).

Разрыв между странами-лидерами и аутсайдерами в паспортном рейтинге при этом продолжает стремительно расти.

Если в 2006 году разница в безвизовом доступе между тогдашним лидером США и замыкающим рейтинг Афганистан составляла 118 стран, то к 2026 году эта пропасть расширилась до 168 стран.

Теперь паспорт Сингапура открывает границы 192 государств, в то время как граждане Афганистана могут посетить без визы лишь 24.

Россия в глобальном рейтинге паспортов 2026 года сохранила свои позиции, оставшись на 46 месте. Лучший результат у нашей страны наблюдался в 2014 году (38 место), а худший – в 2006 году (62 место).

Без предварительного оформления туристических виз (то есть либо полный безвизовый режим, либо виза по прилете) нашим согражданам в 2026 году доступен въезд в 113 государств и территорий мира.

В этом списке – практически все страны Латинской Америки, многие государства Африки, страны Ближнего Востока, ЮВА и постсоветского пространства.

В 2025 году для россиян стали безвизовыми Китай, Иордания и Оман. В 2026 году вступит в силу отмена визовых требований с Саудовской Аравией.

В The Henley Passport Index Россия по-прежнему делит 46 место с Турцией. Строчкой выше – Венесуэла (45 место, 118 стран), строчкой ниже – Катар (47 место, 111 стран).

