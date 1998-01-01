Визовые новости

Вчера днем канал Fox News сообщил, что Госдепартамент США с 21 января приостановит оформление американских виз для граждан 75 стран мира, включая Россию,.

Как сообщал телеканала, с 21 января сотрудникам консульских учреждений предписано отказывать в выдаче виз до тех пор, пока департамент не пересмотрит процедуры проверки заявителей для того, чтобы проводить ее более тщательно.

Среди стран, граждане которых не смогут получить визы, помимо России, - Бразилия, Египет, Таиланд, Иран, Ирак, Афганистан, Сомали, Йемен и другие.

Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, граждане России и сейчас не могут получить визы в США на территории РФ, а только в третьих странах.

Однако позднее телекомпания отредактировала новость об ограничении выдачи американских виз гражданам 75 стран, включая Россию — теперь в материале идёт речь не о всех видах виз, а лишь об иммиграционных визах.

«Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Государственный департамент пересматривает процедуры обработки иммиграционных заявлений, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут получать социальные пособия и государственные льготы», — сказал представитель Госдепа Томми Пигготт.

Сообщается, что меры не коснутся туристических и других неиммиграционных виз — их Госдепартамент будет выдавать в прежнем режиме.

Россиянам для въезда в Румынию теперь нужен биометрический паспорт

С 1 января 2026 года россиянам для въезда в Румынию нужен биометрический 10-летний паспорт, сообщает Генконсульство РФ в Констанце.

"В связи со случаями отказов в пересечении границы Румынии гражданам Российской Федерации, удостоверяющим свою личность 5-летними заграничными паспортами, напоминаем, что с 1 января 2026 года для въезда на территорию страны требуется биометрический (10-летний) заграничный паспорт", - говорится в сообщении.

С 1 января 2026 года въезд с пятилетними небиометрическими паспортами запретила россиянам также Германия. Российские загранпаспорта старого образца не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва.

Россия отменит визы еще с четырьмя африканскими государствами

Россия планирует расширить список стран Африки с безвизовым режимом. По словам главы думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаева По его словам ведутся переговоры о взаимной отмене виз с четырьмя новыми африканскими государствами. Об этом сообщает ТАСС.

— Прорабатываются возможности для заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией — до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини — до 30 дней, — сказал парламентарий.

Также г-н Тарбаев отметил, что Африка — не массовое направление, кроме Египта, однако своего туриста она находит.

Он подчеркнул, что в настоящее время для граждан России действует безвизовый режим с целым рядом африканских государств.

Сроки пребывания без визы варьируются от пятнадцати до девяноста дней и распространяются на такие страны, как Марокко, Намибия, Тунис, ЮАР, Кабо-Верде, Маврикий, Ангола, Ботсвана, Малави, Сан-Томе и Принсипи, а также Сейшельские острова.

/TOUВUS.RU