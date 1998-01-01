Посольство России в Таиланде просит туристов оформлять расширенные медстраховки

Посольство РФ настоятельно рекомендует оформлять страховой полис на весь срок пребывания и с покрытием не менее $100 тыс.

Посольство России в Таиланде в связи с инцидентом на воде на острове Пхукет призвало российских туристов не ездить в страну без расширенной медицинской страховки, - сообщает «Интерфакс»

"В связи с инцидентами с участием российских туристов, повлекших в том числе гибель людей, посольство России в Таиланде вновь обращает внимание на важность оформления перед туристической поездкой в королевство расширенной медицинской страховки с покрытием желательно не менее $100 тыс.

Наличие действующего страхового полиса позволяет оперативно получить необходимую медицинскую помощь, покрыть расходы на лечение, госпитализацию или экстренную эвакуацию, а также существенно снижает финансовые риски в непредвиденных ситуациях", - говорится в сообщении.

Посольство РФ после инцидента настоятельно рекомендует оформлять страховой полис на весь срок пребывания, внимательно проверять покрытие активных видов отдыха и иметь при себе контактные данные страховой компании.

Как сообщалось ранее , утром 11 января направлявшийся от побережья Пхукета к острову Пхи-Пхи спидборт, на борту которого находились несколько десятков туристов, столкнулся с рыболовным судном.

Одна россиянка погибла, 23 получили травмы и были госпитализированы. Все туристы были застрахованы российскими компаниями, страховка покрывает медицинскую помощь и репатриацию погибшей.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что речь, скорее всего, идет о самостоятельных туристах, которые приобрели билеты на спидбот у местных агентств без участия туроператоров.

Столкновение скоростного катера (спидбота) Korawich Marine- 888 водоизмещением более 23 тонн и траулера Pichai Samut 1 произошло 11 января в 8:55 по местному времени (4:55 мск) в Андаманском море в районе островов Пхи Пхи у побережья провинции Краби, - сообщает также данным Phuket News.

Катером Korawich Marine-888 управляет оператор, который «проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса», пишет ТАСС со ссылкой на источник в местной туристической индустрии.

«Катера этой компании ранее уже попадали в аварии», — отметил собеседник издания.

По информации Telegram-канала «Реальный Пхукет», в апреле прошлого года туристы из России и Казахстана получили ожоги при пожаре на катере той же турфирмы. Капитан и механик ожидали прибытия подменного катера и одновременно пытались своими силами починить вышедший из строя двигатель.

Однако во время ремонта ни на борту судна, ни рядом с ним не должно было находиться туристов, отметили эксперты.

/TOURBUS.RU