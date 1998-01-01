Новости C 20 января меняются правил выезда детей за границу Для турпоездок в Беларусь и Абхазию детям до 14 лет теперь также понадобится полноценный загранпаспорт

Как напоминает АТОР, 20 января вступает в силу изменение правил выезда за границу детей до 14 лет: свидетельство о рождении исключается из списка разрешенных документов для поездок в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Единственным документом для пересечения границы для них теперь будет заграничный паспорт (в то время как ранее можно было предъявить свидетельство о рождении). Родителям, которые забронировали туры на период, включающий дату 20 января (то есть выезд до нее, а возвращение – после), беспокоиться не о чем: после 20 января въезд в Россию по свидетельству о рождении для детей, уже выехавших по этому документу, будет возможен. А всем остальным придется заводить отдельный загранпаспорт для ребенка младше 14 лет. Важно: правила выезда для россиян, достигших возраста 14 лет, не меняются. Они сохраняют право въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту. По оценкам ведущих туроператоров, в 2025 году доля семейных туристов с детьми до 14 лет в летнем турпотоке в Абхазию была весьма значительной. В компаниях «Интурист», «Русский Экспресс», АЛЕАН, «Дельфин» и «Мультитур» ее оценивают в среднем в 35–40%. Абхазия традиционно остается одним из самых популярных и доступных направлений для отдыха с детьми, подчеркивают в «Интуристе». Что касается Беларуси, то, как отмечают представители туроператора АЛЕАН, это направление традиционно привлекает меньше семей с маленькими детьми. Основной турпоток формируют взрослые туристы, часто выбирающие санаторно-курортное лечение. По сводным экспертным оценкам, доля отдыхающих с детьми до 14 лет здесь составляет около 10–12%. При этом в рамках именно экскурсионных туров, как уточняют в АЛЕАН, эта доля еще ниже, и не превышает 5–7%. По мнению «Интуриста», более чувствительной к новым правилам на белорусском направлении может оказаться категория организованных детских групп, особенно из регионов. Для них дополнительные бюрократические процедуры и связанные с ними издержки способны временно снизить спрос. Что касается Казахстана, Киргизии и Южной Осетии, то релевантной статистики по семейному турпотоку с детьми до 14 лет у туроператоров нет. Эти страны, в отличие от Абхазии или Белоруссии, не имеют устоявшейся репутации именно как «семейные» направления на российском рынке организованного туризма. При этом отмена возможности выезда по свидетельству о рождении, по мнению большинства туроператоров, не приведет к значительному снижению турпотока в Абхазию и Беларусь. В «Мультитур» прогнозируют потерю 5–10% туристов . но, например, туроператор АЛЕАН прогнозирует, что около трети семейных туристов могут отказаться от поездки из-за новых требований. «Не все туристы следят за новостями, часть путешественников планирует поездку в короткие сроки, потому что не может определиться с датами отпуска. Есть доля «спонтанных» путешественников, и они могут отказаться от поездки, потому что не успевают оформить загранпаспорт для ребенка. Кроме того, для жителей регионов сам процесс подготовки документов через МФЦ иногда сопряжен с отсрочками и затягивается, что также может повлиять на окончательное решение», – поясняют в АЛЕАН. Большинство туроператоров, тем не менее, прогнозирует в 2026 году стабильный спрос на семейный отдых в Абхазии и Беларуси. Этому способствуют несколько ключевых факторов. Однако, как отметил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, в первые дни после 20 января на границе с Абхазией или Белоруссией все равно могут появиться путешественники с детьми до 14 лет, не знакомые с новыми правилами.

