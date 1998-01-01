Новости

Эксперты: Спрос на горнолыжную Грузию вырос этой зимой на 15-50%

Лидером спроса остается Гудаури, на втором месте - Бакуриани

Спрос на горнолыжные курорты Грузии этой зимой вырос у туроператоров от 15% до 50% в зависимости от компании.

Самым популярным курортом остается Гудаури, где снежный покров, как правило, устойчив уже с середины декабря, а сезон продолжается до конца апреля, - собщает сегодня пресс-служба РСТ.

«В нынешнем сезоне спрос на горнолыжные туры в Грузию вырос в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярен Гудаури, самый крупный горнолыжный курорт страны. Туристы, как правило, оформляют туры за две недели до вылета, ориентируясь по погоде, так как как хотят быть уверены в наличии снега. Впрочем, и ранние продажи подрастают, но их доля пока небольшая.

В основном, в зимний сезон на грузинском направлении бронируются горнолыжные и экскурсионные туры, в которых Тбилиси остается популярной точкой старта всех программ», – рассказала директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

Как отметил коммерческий директор маркетплейса YouTravel.me Валерий Бритаус, Грузия остается одним из ключевых направлений для российских туристов, по сравнению с прошлым годом спрос вырос на 35%:

«В рамках наших программ чаще всего спрашивают Гудаури. Но только ски-туры нашей аудитории не всегда интересны, сейчас запрос смещается в сторону комбинированных программ. Наибольшей популярностью пользуются маршруты, где несколько дней катания совмещаются с культурной и гастрономической программой – экскурсиями по Тбилиси, дегустациями в Кахетии, поездками в Сванетию или к Казбеку».

«Главная тенденция, которую мы фиксируем по запросам наших пользователей, – сдвиг от цели «просто покататься на лыжах» к желанию получить от поездки разносторонний опыт.

Туристы все чаще ищут погружение в атмосферу, культуру и кухню Грузии, где горнолыжный курорт становится одной из интересных точек маршрута, но не его единственным целью», – подчеркнул г-н Бритаус.

По словам PR-директора компании Tez Tour Жанны Богачевой, интерес к горнолыжным турам в Грузию вырос примерно на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Безусловным лидером остается Гудаури, предлагающий современную инфраструктуру и возможности для фрирайда.

На втором месте Бакуриани – традиционно популярный у семейных туристов и новичков, только осваивающих горные лыжи или сноуборд.

«Лыжники планируют поездки заблаговременно, стремятся забронировать оптимальные по соотношению цены и качества варианты на курортах с качественными трассами и развитой инфраструктурой. Большинство бронирований поступает за 2-3 месяца до даты отъезда», – уточнила Богачева.

По данным Погранслужбы ФСБ России, с января по сентябрь 2025 года Грузию посетили с целью туризма более 250 тыс. российских граждан, рост турпотока составил 36%, - отмечают в РСТ.

/TOURBUS.RU