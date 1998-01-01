Туроператоры: Новогодний Вьетнам побил все рекорды

Эксперты подвели итоги праздничных зимних продаж на выездных направлениях

Абсолютным лидером по темпам роста новогодних продаж в этом сезоне продаж стал Вьетнам: у туроператоров он взлетел на первые строчки рейтингов зарубежных направлений, - сообщает пресс-служба РСТ.

В компании Anex рассказали, что топ зарубежных стран не изменился по сравнению с прошлым годом, исключая Вьетнам – его популярность резко выросла в связи с чартерной программой из многих городов России, что вывело направление на первое место по объему продаж.

В первую пятерку вошли также Таиланд, Египет, ОАЭ и Шри-Ланка. Чаще всего россияне предпочитали отправляться на отдых сразу после Нового года – в первых числах января. Средняя продолжительность туров составила от 8 до 11 дней.

«Средняя стоимость зарубежного тура выросла на 3-11%. К наиболее дорогим на новогодние каникулы можно отнести дальнемагистральные направления – Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Из доступных можно выделить туры в страны ближнего зарубежья – Белоруссию, Казахстан, Грузию, Армению», – сообщила руководитель пресс-службы компании Виктория Худаева.

У туроператора «Спектрум» на январские праздники самыми популярными стали Египет, Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ. Чаще всего туристы бронировали путешествия от 7 ночей – самый популярный формат для Египта и ОАЭ. На 8 ночей в среднем отправлялись на Шри-Ланку.

Средний чек по турам в Египет составил $2,6 тыс., в Таиланд – $3,2 тыс., на Шри-Ланку – $3,6 тыс., в ОАЭ – $3,9 тыс.

Как сообщили в «Слетать.ру», спрос на туры с заездами с 31 декабря по 10 января на 36% превысил аналогичные показатели прошлого года.

Среди самых популярных направлений руководитель PR-отдела компании Анжелика Михновец назвала Египет с долей 24,8% от общего объема продаж, Таиланд (19,8%), ОАЭ (11,9%), Вьетнам (9,3%), Турцию (6,8%), Китай (3,9%), Мальдивы (1,9%), Шри-Ланку (1,8%) и Кубу (1,7%). Годом ранее Вьетнам занимал лишь 9-е место с долей 1,8%.

«Средняя продолжительность отдыха не изменилась – это те же 7 ночей, а вот глубина бронирования увеличилась на 37,5% – до 1,4 месяца.

Видим также увеличение объема заявок на Турцию – на 69,2%, в Индию – на 36,9%, в ОАЭ – на 33,2%, в Египет – на 31,3%, на Кубу – на 10,1%, в Таиланд – на 7,2%.

Но наибольший рост объемов показали четыре направления: Вьетнам вырос практически в семь раз, Абхазия – почти в три раза, Китай и Мальдивы – в два раза. Спрос на туры в Индонезию и Белоруссию остался на прошлогоднем уровне. Просел спрос на Шри-Ланку – на 10,5%», – рассказала эксперт.

Г-жа Михновец добавила, что россияне на каникулы также чаще бронировали туры в Бахрейн, Венгрию, Доминикану, Израиль, Иорданию, Италию, Мексику, Саудовскую Аравию, Сингапур. Средний чек более всего вырос по ОАЭ – до 219,5 тыс. рублей (+14,5%) и Египту – до 176,4 тыс. рублей (+11,2%), а заметнее всего снизился по Китаю – до 181,9 тыс. рублей (-15%).

В Fun&Sun также зафиксировали значительный рост интереса к Вьетнаму в период новогодних праздников. По итогам января направление заняло четвертое место с долей 11% от общего объема продаж компании.

Как отметила руководитель по связям с общественностью Ольга Ланская, годом ранее Вьетнам в структуре продаж практически не был представлен, а рост турпотока год к году превысил 3,7 тыс. процентов.

В целом объем продаж Fun&Sun на новогодние каникулы вырос на 37% по сравнению с прошлым годом. Лидерами продаж стали ОАЭ с долей 30%, Египет (27%) и Таиланд (16%).

Существенный рост также показала Турция, где турпоток увеличился более чем в два раза. Незначительное снижение спроса отмечено по Шри-Ланке, поездкам по России и в Абхазию.

Средний чек по турам в ОАЭ на двоих и 7 дней составил 288 591 руб., в Египет 230 480 руб. (8 дней), в Таиланд 380 951 руб. (11 дней), во Вьетнам 325 066 руб. (11 дней), на Шри-Ланку 369 963 (10 дней), в Турцию 184 330 руб. (7 дней), на Мальдивы 763 556 (8 дней), в Оман 314 242 (8 дней).

/TOURBUS.RU

Фото: es.123rf.com/imagenes