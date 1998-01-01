Новости Туризм: Происшествия Посольство РФ предупредило о резком ухудшении погоды на Шри-Ланке/ Четверо россиян остаются в больнице после столкновения катера на Пхукете/ 26 россиян не могут вернуться из Вьетнама по вине турагента

Посольство РФ предупредило о резком ухудшении погоды на Шри-Ланке В ближайшие дни на Шри-Ланке ожидается резкое ухудшение погоды, включая сильные ливни, которые могут привезти к наводнениям и оползням, предупредило посольство Российской Федерации в республике.

«По информации властей Шри-Ланки, над страной формируется мощная зона низкого давления, которая в ближайшее время приведёт к резкому ухудшению погодных условий. Ожидаются сильные ливни (местами более 100 мм осадков), шквалистый ветер, возможны наводнения, оползни и падение деревьев, особенно в восточных, северных и центральных районах», - говорится в сообщении дипведомства.



В посольстве рекомендуют российским гражданам соблюдать повышенную осторожность, следить за сообщениями местных властей, воздержаться от поездок в зоны риска и выхода в море, а также выполнять указания экстренных служб.



Как сообщалось ранее, в конце ноября циклон принес на Шри-Ланку проливные дожди, которые спровоцировали наводнения, в том числе, в столице Коломбо, и оползни. Погибли почти 400 человек, более 300 пропали без вести. Четверо россиян остаются в больнице после столкновения катера на Пхукете Четверо россиян, среди которых один ребенок, проходят лечение в больнице после столкновения туристического катера с рыболовным судном на Пхукете, сообщила "Интерфаксу" директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева. "7 туристов из числа пострадавших россиян застрахованы у нас, трое из них, в том числе 11-летний ребенок, вернулись в отель после оказанной медицинской помощи. Еще четверо с травмами тяжелой и средней тяжести проходят лечение в госпитале. С несовершеннолетним пострадавшим туристом в больнице находится мать как сопровождающая. Обратный вылет в рамках тура они пропустят", - рассказала она.



Как отметила г-жа Алчеева, еще одна российская туристка во вторник переведена из палаты интенсивной терапии в обычную, ей противопоказан перелет в ближайшие две недели.

"Вся медицинская помощь, оказанная нашим пострадавшим туристам, будет оплачена за счет страховки", - подчеркнула эксперт.



26 россиян не могут вернуться из Вьетнама по вине турагента Как сообщает авторский канал Георгия Мохова “Юридические новости. Туризм”, сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России Благовещенское» по подозрению в серии мошенничеств задержана местная жительница, 1988 года рождения. В январе 2026 года в полицию поступило более 25 заявлений граждан о совершенных в отношении них преступлениях. В ходе проверки установлено, что во всех случаях подозреваемая получала с клиентов предоплату за оказание туристических услуг, однако свои обязательства либо не выполняла, либо выполняла частично. По имеющейся информации, 26 граждан, пострадавших от преступных действий турагента, в настоящий момент находятся в Республике Вьетнам и не могут вылететь в Россию, так как у них отсутствуют обратные билеты. Следственным управлением МУ МВД России «Благовещенское» возбуждён ряд уговных дел по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». /ТOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка