Новости
14 января
Туризм: Происшествия

Посольство РФ предупредило о резком ухудшении погоды на Шри-Ланке/ Четверо россиян остаются в больнице после столкновения катера на Пхукете/ 26 россиян не могут вернуться из Вьетнама по вине турагента


Picture background

  

Посольство РФ предупредило о резком ухудшении погоды на Шри-Ланке

В ближайшие дни на Шри-Ланке ожидается резкое ухудшение погоды, включая сильные ливни, которые могут привезти к наводнениям и оползням, предупредило посольство Российской Федерации в республике.
«По информации властей Шри-Ланки, над страной формируется мощная зона низкого давления, которая в ближайшее время приведёт к резкому ухудшению погодных условий. Ожидаются сильные ливни (местами более 100 мм осадков), шквалистый ветер, возможны наводнения, оползни и падение деревьев, особенно в восточных, северных и центральных районах», - говорится в сообщении дипведомства.

В посольстве рекомендуют российским гражданам соблюдать повышенную осторожность, следить за сообщениями местных властей, воздержаться от поездок в зоны риска и выхода в море, а также выполнять указания экстренных служб.

Как сообщалось ранее, в конце ноября циклон принес на Шри-Ланку проливные дожди, которые спровоцировали наводнения, в том числе, в столице Коломбо, и оползни.

Погибли почти 400 человек, более 300 пропали без вести.

 

Четверо россиян остаются в больнице после столкновения катера на Пхукете

Четверо россиян, среди которых один ребенок, проходят лечение в больнице после столкновения туристического катера с рыболовным судном на Пхукете, сообщила "Интерфаксу" директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

"7 туристов из числа пострадавших россиян застрахованы у нас, трое из них, в том числе 11-летний ребенок, вернулись в отель после оказанной медицинской помощи.

Еще четверо с травмами тяжелой и средней тяжести проходят лечение в госпитале.

С несовершеннолетним пострадавшим туристом в больнице находится мать как сопровождающая. Обратный вылет в рамках тура они пропустят", - рассказала она.

Как отметила г-жа Алчеева, еще одна российская туристка во вторник переведена из палаты интенсивной терапии в обычную, ей противопоказан перелет в ближайшие две недели.
"Вся медицинская помощь, оказанная нашим пострадавшим туристам, будет оплачена за счет страховки", - подчеркнула эксперт.

26 россиян не могут вернуться из Вьетнама по вине турагента

Как сообщает авторский канал Георгия Мохова “Юридические новости. Туризм”, сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России Благовещенское» по подозрению в серии мошенничеств задержана местная жительница, 1988 года рождения.

 

В январе 2026 года в полицию поступило более 25 заявлений граждан о совершенных в отношении них преступлениях.

В ходе проверки установлено, что во всех случаях подозреваемая получала с клиентов предоплату за оказание туристических услуг, однако свои обязательства либо не выполняла, либо выполняла частично.

 

По имеющейся информации, 26 граждан, пострадавших от преступных действий турагента, в настоящий момент находятся в Республике Вьетнам и не могут вылететь в Россию, так как у них отсутствуют обратные билеты.

Следственным управлением МУ МВД России «Благовещенское» возбуждён ряд уговных дел по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

/TOURBUS.RU

 


