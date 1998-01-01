|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
14 января
Туризм: Происшествия
Посольство РФ предупредило о резком ухудшении погоды на Шри-Ланке/ Четверо россиян остаются в больнице после столкновения катера на Пхукете/ 26 россиян не могут вернуться из Вьетнама по вине турагента
Посольство РФ предупредило о резком ухудшении погоды на Шри-Ланке
В ближайшие дни на Шри-Ланке ожидается резкое ухудшение погоды, включая сильные ливни, которые могут привезти к наводнениям и оползням, предупредило посольство Российской Федерации в республике.
Погибли почти 400 человек, более 300 пропали без вести.
Четверо россиян остаются в больнице после столкновения катера на Пхукете
Четверо россиян, среди которых один ребенок, проходят лечение в больнице после столкновения туристического катера с рыболовным судном на Пхукете, сообщила "Интерфаксу" директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.
"7 туристов из числа пострадавших россиян застрахованы у нас, трое из них, в том числе 11-летний ребенок, вернулись в отель после оказанной медицинской помощи.
Еще четверо с травмами тяжелой и средней тяжести проходят лечение в госпитале.
С несовершеннолетним пострадавшим туристом в больнице находится мать как сопровождающая. Обратный вылет в рамках тура они пропустят", - рассказала она.
26 россиян не могут вернуться из Вьетнама по вине турагента
Как сообщает авторский канал Георгия Мохова “Юридические новости. Туризм”, сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России Благовещенское» по подозрению в серии мошенничеств задержана местная жительница, 1988 года рождения.
В январе 2026 года в полицию поступило более 25 заявлений граждан о совершенных в отношении них преступлениях.
В ходе проверки установлено, что во всех случаях подозреваемая получала с клиентов предоплату за оказание туристических услуг, однако свои обязательства либо не выполняла, либо выполняла частично.
По имеющейся информации, 26 граждан, пострадавших от преступных действий турагента, в настоящий момент находятся в Республике Вьетнам и не могут вылететь в Россию, так как у них отсутствуют обратные билеты.
Следственным управлением МУ МВД России «Благовещенское» возбуждён ряд уговных дел по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
/ТOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|