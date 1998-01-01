Новости

Wildberries открывает отели под собственным брендом в Египте и Турции

Открытие первого фирменного отеля WB Travel Dreams Vacation намечено на 15 февраля

Сервис WB Travel объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) запустил фирменные отели на зарубежных курортах. Первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте. Путешественники уже могут забронировать номер в приложении Wildberries и на сайте туроператора Fun&Sun, сообщили нашему порталу в пресс-службе компании.

Открытие первого фирменного отеля в Шарм-эль-Шейхе под названием WB Travel Dreams Vacation намечено на 15 февраля 2026 года.

Сейчас в отеле проходит масштабное обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и других общественных пространств.

Одним из ключевых элементов отеля станет хорошо известный детский клуб "Tукан" от Fun&Sun, работающий по программе развлечений для детей разных возрастов с циклом активностей, рассчитанным на 14 дней.

Для юных гостей предусмотрены научные лаборатории, творческие мастер-классы, викторины, спортивные состязания, квесты, настольные игры, показы мультфильмов и другие активности.

В планах компании — запуск в 2026 году еще нескольких фирменных отелей WB Travel в Египте и Турции.

«Запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства между Wildberries и Fun&Sun, в рамках которого стороны объединяют экспертизу в сфере e-commerce и туризма.

В частности, опыт Fun&Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха», — отметили в пресс-службе РВБ.

По информации АТОР, туры в отель уже можно бронировать в приложении Wildberries и сайте Fun&Sun. На текущий момент на сайте Fun&Sun пакетные туры в отель доступны с 17 февраля по цене от 102 170 рублей за 7 ночей на двоих с прямым чартерным перелетом питанием «все включено» и сервисами концепции WB Travel (с возможностями оплаты в рассрочку).

На сайте Wildberries можно купить такой же тур от 98 083 руб., но только с условием стопроцентной оплаты или с использованием сервиса «Частями» от Wildberries.

АТОР также сообщает, что хотя пакетные туры в Dreams Vacation Resort 4* на вторую половину февраля сейчас формально доступны на нескольких агрегаторах туров у других туроператоров, цены Wildberries и Fun&Sun в данный момент являются самыми низкими на рынке.

Более того, по данным Fun&Sun, с 15 февраля сервисы новой концепции в отеле будут доступны только туристам Fun&Sun и WB Trave.

Как сообщалось ранее, компания РВБ и туроператор Fun&Sun объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве в сентябре 2025 года. Одним из первых совместных проектов стала услуга раннего бронирования зимних туров.

Между тем, в октябре СМИ сообщили, что структура «Севергрупп» Алексея Мордашова продала крупнейшего российского туроператора Fun&Sun объединенной компании Wildberries & Russ (ООО «РВБ»). Об этом, в частности, рассказала газета «Известия» со ссылкой на три источника, близких к обеим сторонам переговоров.

Fun&Sun была продана за «не менее чем 15–16 млрд рублей», уточнил совладелец крупного туроператора, знакомый с параметрами соглашения. Это соответствует примерно $200 млн по нынешнему курсу.

Стоимость всего бизнеса с учетом долга составляет порядка 50–60 млрд рублей, оценил руководитель департамента М&А BGP Capital Иван Пешков.

При этом представители «Севергрупп» и Fun&Sun от комментариев сделки продолжают отказываться.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Wildberries & Russ



