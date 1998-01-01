|
В минувшем году Северную столицу посетили 12,4 млн туристов
При этом более 90% потока составили российские туристы, большинство из которых - возвратные
Турпоток в Петербург в 2025 году почти на 20% превысил показатели 2019 года. Но если до пандемии почти половину туристов в городе составляли иностранцы, то сейчас более 90% потока – российские туристы, большинство из которых возвратные. Повторные посещения города обеспечивают значительную часть турпотока.
«Результат хороший. Это 12 миллионов 400 тысяч туристов в 2025 году. Для нас важно, что у нас высокий уровень возврата. То есть турист, приезжая в Петербург, возвращается к нам 2-4 раза. Это очень важно, потому что сегодня, когда мы работаем в основном на российском туристическом потоке, возвратность – это важный фактор для роста экономического эффекта в туризме», - рассказал глава комитета по развитию туризма города Евгений Панкевич на пресс-конференции, посвященной итогам года для туротрасли Петербурга, - сообщает РСТ.
По его словам, результат текущего года на 7% превышает показатель 2024 года и на 19% - допандемийного 2019. В основном, по-прежнему популярен классический продукт Санкт-Петербурга – музеи, театры, достопримечательности.
Но растет спрос и на нишевые виды туризма – научно-познавательный, экологический, деловой.
«Большое количество не только государственных, но и частных мероприятий мигрируют в Санкт-Петербург, а мы создаем им комфортные условия и предлагаем меры поддержки», - отметил Панкевич.
В связи с подписанным президентом 1 декабря 2025 года указом о отмене виз для граждан Китая, комитет по развитию туризма планирует обновить все проекты, связанные с China Friendly, а также и с India Friendly, и с Muslim Friendly. «Все эти системы уже работают, но мы продолжим их развивать, чтобы иностранный турист чувствовал себя в нашем городе комфортно, как дома», – подчеркнул Евгений Панкевич.
Он сказал также, что в следующем году откроется туристско-информационный центр в Петропавловской крепости, будут отремонтированы офисы на других основных турмаршрутах.
О главных показателях индустрии туризма и гостеприимства в Санкт-Петербурге рассказала директор агентства «Маркет Гайд» Юлия Кислова. Она отметила, что рост турпотока в город обеспечивается за счет внутреннего туризма, активного развития межрегионального сотрудничества и работой маркетинговой программы «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!».
Также всегда был очень важным для города въездной туризм. Юля Кислова напомнила, что еще в 2019 году число иностранных туристов исчислялось миллионами.
«Пока к докризисному уровню показатели не вернулись, до сих пор доля иностранцев не превышает 6% в общем потоке. В этом году из-за геополитической нестабильности он даже снизился почти на 8% – с 839,2 тыс. в 2024 году до 774,3 тыс. в 2025-м», – сказала она, добавив, что с 2026 годом связано много надежд, так как въезд может начать расти из-за снижения визовых ограничений для целого ряда стран.
Как показало исследование ВЦИОМ, проведенное в 2024 году, Петербург входит в топ-5 самых перспективных направлений для автотуризма. В 2025 году автотуристы совершили порядка 2,8 млн поездок в город. То есть почти 24% гостей приезжают именно на автомобилях. Большинство из них – жители Центрального федерального округа, их более 60%. Но растет и число туристов из отдаленных регионов.
Событийный туризм всегда присутствует в топ-6 целей туристических поездок в Петербург. Ежегодно в городе проводится большое количество мероприятий. Для их посещения в Санкт-Петербург в 2025 году было совершено более 600 тыс. поездок. «Но если мы возьмем число туристов, для которых событийный туризм был лишь дополнительной целью, то тогда их будет уже порядка 2 млн», – заметила Юлия Кислова.
Средний чек поездки на одного туриста составляет 44,8 тыс. рублей. Большая доля расходов относится к питанию в кафе или ресторанах.
Фото: Комитет по развитию туризма С-Петербурга
