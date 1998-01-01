Новости В минувшем году Северную столицу посетили 12,4 млн туристов При этом более 90% потока составили российские туристы, большинство из которых - возвратные

Турпоток в Петербург в 2025 году почти на 20% превысил показатели 2019 года. Но если до пандемии почти половину туристов в городе составляли иностранцы, то сейчас более 90% потока – российские туристы, большинство из которых возвратные. Повторные посещения города обеспечивают значительную часть турпотока. «Результат хороший. Это 12 миллионов 400 тысяч туристов в 2025 году. Для нас важно, что у нас высокий уровень возврата. То есть турист, приезжая в Петербург, возвращается к нам 2-4 раза. Это очень важно, потому что сегодня, когда мы работаем в основном на российском туристическом потоке, возвратность – это важный фактор для роста экономического эффекта в туризме», - рассказал глава комитета по развитию туризма города Евгений Панкевич на пресс-конференции, посвященной итогам года для туротрасли Петербурга, - сообщает РСТ. По его словам, результат текущего года на 7% превышает показатель 2024 года и на 19% - допандемийного 2019. В основном, по-прежнему популярен классический продукт Санкт-Петербурга – музеи, театры, достопримечательности. Но растет спрос и на нишевые виды туризма – научно-познавательный, экологический, деловой. «Большое количество не только государственных, но и частных мероприятий мигрируют в Санкт-Петербург, а мы создаем им комфортные условия и предлагаем меры поддержки», - отметил Панкевич. В связи с подписанным президентом 1 декабря 2025 года указом о отмене виз для граждан Китая, комитет по развитию туризма планирует обновить все проекты, связанные с China Friendly, а также и с India Friendly, и с Muslim Friendly. «Все эти системы уже работают, но мы продолжим их развивать, чтобы иностранный турист чувствовал себя в нашем городе комфортно, как дома», – подчеркнул Евгений Панкевич. Он сказал также, что в следующем году откроется туристско-информационный центр в Петропавловской крепости, будут отремонтированы офисы на других основных турмаршрутах. О главных показателях индустрии туризма и гостеприимства в Санкт-Петербурге рассказала директор агентства «Маркет Гайд» Юлия Кислова. Она отметила, что рост турпотока в город обеспечивается за счет внутреннего туризма, активного развития межрегионального сотрудничества и работой маркетинговой программы «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!». Также всегда был очень важным для города въездной туризм. Юля Кислова напомнила, что еще в 2019 году число иностранных туристов исчислялось миллионами. «Пока к докризисному уровню показатели не вернулись, до сих пор доля иностранцев не превышает 6% в общем потоке. В этом году из-за геополитической нестабильности он даже снизился почти на 8% – с 839,2 тыс. в 2024 году до 774,3 тыс. в 2025-м», – сказала она, добавив, что с 2026 годом связано много надежд, так как въезд может начать расти из-за снижения визовых ограничений для целого ряда стран. Как показало исследование ВЦИОМ, проведенное в 2024 году, Петербург входит в топ-5 самых перспективных направлений для автотуризма. В 2025 году автотуристы совершили порядка 2,8 млн поездок в город. То есть почти 24% гостей приезжают именно на автомобилях. Большинство из них – жители Центрального федерального округа, их более 60%. Но растет и число туристов из отдаленных регионов. Событийный туризм всегда присутствует в топ-6 целей туристических поездок в Петербург. Ежегодно в городе проводится большое количество мероприятий. Для их посещения в Санкт-Петербург в 2025 году было совершено более 600 тыс. поездок. «Но если мы возьмем число туристов, для которых событийный туризм был лишь дополнительной целью, то тогда их будет уже порядка 2 млн», – заметила Юлия Кислова. Средний чек поездки на одного туриста составляет 44,8 тыс. рублей. Большая доля расходов относится к питанию в кафе или ресторанах. /TOURBUS.RU Фото: Комитет по развитию туризма С-Петербурга





Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка