TravelLine: Лидерами направлений новогоднего отдыха стали Москва, Краснодарский край и Петербург

При этом наибольший рост продемонстрировали Алтай, Камчатский край, Чувашия, Амурская обл., Якутия и Вологодская обл.

Самые популярные направления новогоднего отдыха в России в этом году не изменились: Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Общее число забронированных номероночей (один проданный номер на одну ночь) в отелях выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, а средний чек за номер за ночь вырос на 6,4% и составил 12,2 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба РСТ.

Согласно статистике по бронированиям размещения на период с 31 декабря по 11 января, которые были созданы через онлайн-каналы продаж и на сайтах отелей платформой TravelLine, на тройку лидеров приходится более половины всего новогоднего спроса.

Это Москва с долей 20,9% от всех бронирований, Краснодарский край – 17,7% и Санкт-Петербург – 15,2%.

Далее идут Московская область с показателем 3,8%, Татарстан – 2,9%, Ставропольский край – 2,3%, Свердловская область – 2,2%, Крым, Ярославская и Нижегородская области примерно по 1,8% каждый.

По данным TravelLine, число забронированных номероночей в российских отелях в сравнении с прошлыми новогодними каникулами выросло на 14%.

Наибольший рост, в несколько раз превосходящий средний по рынку, продемонстрировали Республика Алтай (+57%), Камчатский край (+47,8%), Чувашия (+43,8%), Амурская область (+43,3%), Якутия (+37,2%) и Вологодская область (+36,7%).

Средний чек за ночь по всем отелям составил 12 204 рубля, что лишь на 6,4% выше прошлого года. Заметнее всего подорожало бюджетное размещение – в среднем ночь в отеле до 2* стоила 8 588 рублей, что на 10,3% больше, чем в прошлом году, а в отелях 3* – 9 717 рублей (+9,9%).

В отелях 4-5* рост цен оказался более сдержанными – всего 3,2% при средней цене 16 218 рублей.

Самые высокие средние цены на гостиницы на минувшие новогодние праздники зафиксированы в Ленинградской области (23 216 рублей), Карачаево-Черкесии (22 657 рублей) и Тыве (21 496 рублей). Самые низкие – в Калмыкии (3 252 рубля), Забайкальском крае (4 216 рублей) и Оренбургской области (4 917 рублей).

По данным туроператора «Алеан», в топ-3 самых продаваемых на эти каникулы направлений организованного отдыха внутри страны вошли курорты Краснодарского края (32% от общего объема бронирований), курорты Кавминвод (24%), Москва и Подмосковье (9%).

Средний чек на человека за проживание на новогодние праздники в течение пяти дней в Сочи и Анапе составил 63,4 тыс. рублей и 66,3 тыс. рублей соответственно. Геленджик практически на такой же срок обошелся дороже – чуть более 80 тыс. рублей.

Тур в Кавминводы на восемь дней стоил 96,8 тыс. рублей, на пять дней в Подмосковье – 76,5 тыс. рублей. И всего 31,7 тыс. рублей стоило размещение в Москве на четыре дня.

Через платформу TravelLine проходит чуть более 60% всех бронирований отелей в стране.

