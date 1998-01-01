|
13 января
IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов
Новые правила запрещают провозить такие устройств в багаже, который и летит отдельно от пассажира, и заряжать их в полете
Международная ассоциация авиатранспорта с 1 января 2026 года изменила правила провоза пауэрбанков и техники с литиевыми батареями на борту самолетов.
Обновления внесены в правила перевозки опасных грузов, к которым ассоциация относит аккумуляторные батареи и портативные зарядные устройства, - сообщает «Интерфакс».
"Литий-ионные батареи, используемые в большинстве современных электронных устройств, включая смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты, могут вызывать взрывы или пожары, особенно при неправильном обращении.
Хотя подобные инциденты бывают редко, за последний год количество литий-ионных батарей, перевозимых воздушным транспортом, выросло на 25%", - пояснили в ассоциации.
Главное правило перевозки подобных устройств запрещает их провоз в багаже, который летит отдельно от пассажира.
"Оно связано с тем, что пожар в грузовом отсеке может долгое время оставаться незамеченным и распространиться на багаж других пассажиров", - отмечают в ассоциации.
Кроме того, в соответствии с новыми правилами пауэрбанки нельзя заряжать от источников питания, расположенных в сиденьях или любом месте в салоне самолета в течение всего полета. Их также нельзя использовать для зарядки других устройств во время руления, взлета и посадки.
Еще одно правило запрещает перевозку зарядных устройств в ручной клади на верхних полках салона: их можно хранить под сиденьем владельца или в кармане спинке впереди стоящего кресла.
Многие авиакомпании мира, включая российские, уже запретили перевозку зарядных устройств в сдаваемом багаже.
Предельная мощность зарядных устройств, которые можно провозить в самолетах, составляет 160 Вт-ч.
Между тем, на прошлой неделе произошло возгорание пауэрбанка пассажира на рейсе Asiana Airlines, следовавшем из Сеула в Гонконг. Портативное устройство загорелось в салоне спустя два часа после начала полета. Члены экипажа использовали огнетушитель и смогли потушить пожар за пару минут. Владелец пауэрбанка получил ожоги рук, другие пассажиры не пострадали.
В авиакомпании позже заявили, что ситуация не потребовала экстренной посадки и самолет продолжил полет в штатном режиме.
Согласно проведенным IATA исследованиям, 83% авиапассажиров берут с собой мобильные телефоны, 60% - ноутбуки, 44% - пауэрбанки. При этом около 50% пассажиров не знают о запрете провозить пауэрбанки в сдаваемом багаже.
Рекомендации IATA для пассажиров, перевозящих пауэрбанки и другую технику в самолетах:
1. Не возить с собой лишней техники.
2. Следить за устройством, и, если оно нагревается или дымится, немедленно сообщить экипажу лайнера или персоналу аэропорта.
3. Не сдавать технику в багаж.
4. Сохранить оригинальную упаковку пауэрбанков.
5. Проверять размер батарей, используемых в провозимой технике, например, видеокамерах или электроинструментах, так как авиакомпании ограничивают мощность разрешенных устройств.
6. Проверять правила авиакомпаний по провозу техники.
/TOURBUS.RU