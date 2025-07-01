|
13 января
Горячие авиановости
Пассажиры рейсов из ОАЭ, Турции и Египта, прилетевших во Внуково, не получили багаж/ Россияне арестованы в Китае за курение на борту/ Yemenia Airways вывезла российских туристов, застрявших на острове Сокотра
Пассажиры ряда рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж
Пассажиры нескольких рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, прилетевших в аэропорт Внуково в воскресенье и понедельник, не получили багаж, сообщает пресс-служба аэропорта.
В частности, речь идет о рейсе российской Utair из Дубая, пассажиры которого не получили 135 единиц багажа, двух рейсах турецкой AJet из Стамбула (более 220 единиц), египетской Nesma из Хургады (58 единиц).
В пресс-службе поясняют, что чемоданы не были загружены в аэропортах вылета и авиакомпании постараются как можно быстрее доставить их пассажирам домой.
Двоих граждан России арестовали в Китае с начала 2026 года за курение на борту самолета, сообщает посольство России в КНР.
"За семь дней нового года в Китае арестовано двое граждан России за курение на борту воздушного судна", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.
Yemenia Airways вывезла российских туристов, застрявших на острове Сокотра
Группа российских граждан, которые не могли покинуть остров Сокотра в Йемене, улетела в Саудовскую Аравию самолетом авиакомпании Yemenia Airways, сообщили на минувшей неделе в посольстве России в Йемене.
В результате там застряли порядка 400 иностранных туристов, среди которых есть россияне.
