Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
13 января
Горячие авиановости

Пассажиры рейсов из ОАЭ, Турции и Египта, прилетевших во Внуково, не получили багаж/ Россияне арестованы в Китае за курение на борту/ Yemenia Airways вывезла российских туристов, застрявших на острове Сокотра


Picture background

 

Пассажиры ряда рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

Пассажиры нескольких рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, прилетевших в аэропорт Внуково в воскресенье и понедельник, не получили багаж, сообщает пресс-служба аэропорта.

 

В частности, речь идет о рейсе российской Utair из Дубая, пассажиры которого не получили 135 единиц багажа, двух рейсах турецкой AJet из Стамбула (более 220 единиц), египетской Nesma из Хургады (58 единиц).

В пресс-службе поясняют, что чемоданы не были загружены в аэропортах вылета и авиакомпании постараются как можно быстрее доставить их пассажирам домой.

10 января в аэропорту Шереметьево около 3 тыс. прилетевших пассажиров не получили багаж из-за перебоев в работе, связанных с сильным снегопадом. Аэропорт и авиакомпании пообещали доставить их всем пассажирам по домашним адресам.

Россияне арестованы в Китае за курение на борту

Двоих граждан России арестовали в Китае с начала 2026 года за курение на борту самолета, сообщает посольство России в КНР.

"За семь дней нового года в Китае арестовано двое граждан России за курение на борту воздушного судна", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

В посольстве напомнили, что в соответствии с законами КНР на борту самолета категорически запрещено курение, включая использование электронных сигарет, вейпов.
"Запрет действует на всех этапах полета (стоянка, взлет, крейсерский полет, посадка) и во всех зонах воздушного судна, включая туалеты", - сообщает дипмиссия.

Курение на борту, как говорится в сообщении, является серьезным правонарушением в КНР, которое влечет за собой административный арест на срок от 5 до 15 суток, крупный штраф, внесение в "черный список" недобросовестных пассажиров с возможным запретом на полеты авиакомпаниями Китая на срок до 1 года.

Yemenia Airways вывезла российских туристов, застрявших на острове Сокотра

Группа российских граждан, которые не могли покинуть остров Сокотра в Йемене, улетела в Саудовскую Аравию самолетом авиакомпании Yemenia Airways, сообщили на минувшей неделе в посольстве России в Йемене.
"Первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики рейсом "Йеменских авиалиний" в Джидду (Королевство Саудовская Аравия)", - говорится в сообщении.

Диппредставительство выразило благодарность Yemenia Airways за организацию рейсов и российскому генконсульству в Джидде - "за содействие согражданам в аэропорту прибытия".
Внутренние и зарубежные рейсы из Йемена были приостановлены на фоне обострения ситуации в стране.

В результате там застряли порядка 400 иностранных туристов, среди которых есть россияне.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 