Пассажиры рейсов из ОАЭ, Турции и Египта, прилетевших во Внуково, не получили багаж/ Россияне арестованы в Китае за курение на борту/ Yemenia Airways вывезла российских туристов, застрявших на острове Сокотра

Пассажиры ряда рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

Пассажиры нескольких рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, прилетевших в аэропорт Внуково в воскресенье и понедельник, не получили багаж, сообщает пресс-служба аэропорта.

В частности, речь идет о рейсе российской Utair из Дубая, пассажиры которого не получили 135 единиц багажа, двух рейсах турецкой AJet из Стамбула (более 220 единиц), египетской Nesma из Хургады (58 единиц).

В пресс-службе поясняют, что чемоданы не были загружены в аэропортах вылета и авиакомпании постараются как можно быстрее доставить их пассажирам домой.



10 января в аэропорту Шереметьево около 3 тыс. прилетевших пассажиров не получили багаж из-за перебоев в работе, связанных с сильным снегопадом. Аэропорт и авиакомпании пообещали доставить их всем пассажирам по домашним адресам.



Россияне арестованы в Китае за курение на борту

Двоих граждан России арестовали в Китае с начала 2026 года за курение на борту самолета, сообщает посольство России в КНР.

"За семь дней нового года в Китае арестовано двое граждан России за курение на борту воздушного судна", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.



В посольстве напомнили, что в соответствии с законами КНР на борту самолета категорически запрещено курение, включая использование электронных сигарет, вейпов.

"Запрет действует на всех этапах полета (стоянка, взлет, крейсерский полет, посадка) и во всех зонах воздушного судна, включая туалеты", - сообщает дипмиссия.



Курение на борту, как говорится в сообщении, является серьезным правонарушением в КНР, которое влечет за собой административный арест на срок от 5 до 15 суток, крупный штраф, внесение в "черный список" недобросовестных пассажиров с возможным запретом на полеты авиакомпаниями Китая на срок до 1 года.





Yemenia Airways вывезла российских туристов, застрявших на острове Сокотра

Группа российских граждан, которые не могли покинуть остров Сокотра в Йемене, улетела в Саудовскую Аравию самолетом авиакомпании Yemenia Airways, сообщили на минувшей неделе в посольстве России в Йемене.

"Первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики рейсом "Йеменских авиалиний" в Джидду (Королевство Саудовская Аравия)", - говорится в сообщении.



Диппредставительство выразило благодарность Yemenia Airways за организацию рейсов и российскому генконсульству в Джидде - "за содействие согражданам в аэропорту прибытия".

Внутренние и зарубежные рейсы из Йемена были приостановлены на фоне обострения ситуации в стране.

В результате там застряли порядка 400 иностранных туристов, среди которых есть россияне.

