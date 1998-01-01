Главная
12 января
Одна наша туристка погибла и 23 россиянина пострадали в результате столкновения катера на Пхукете

Столкновение спидбота Korawich Marine и траулера Pichai Samut произошло вчера утром в районе островов Пхи-Пхи


 

В Генконсульстве РФ на Пхукете подтвердили гибель российской туристки в результате столкновения катера с рыболовным судном, 23 россиянина госпитализированы после инцидента, - сообщает сегодня «Интерфакс».

 

"11 января, ориентировочно в 9 утра, при следовании от Пхукета к островам Пхи Пхи произошло столкновение перевозившего туристов скоростного катера с рыболовецким судном. По предварительной информации, на борту катера находилось 33 гражданина России, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран.

В результат инцидента погибла россиянка 2008 года рождения. 23 наших гражданина с травмами различной тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении дипмиссии в понедельник.

Как отмечают в Генконсульстве, полиция провинций Пхукет и Краби ведут расследование инцидента. Российские дипломаты взаимодействуют с медиками, таиландскими правоохранительными органами и местными органами власти, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

 

По данным издания Bangkok Post, погибшей оказалась Елизавета Старых. 18-летняя девушка находилась «в критическом состоянии и позже скончалась», говорится в публикации.

По предварительной информации, на борту катера находились 33 россиянина, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран, 

 

В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что речь, скорее всего, идет о самостоятельных туристах, которые приобрели билеты на спидбот у местных агентств без участия туроператоров.

 

Столкновение скоростного катера (спидбота) Korawich Marine- 888 водоизмещением более 23 тонн и траулера Pichai Samut 1 произошло 11 января в 8:55 по местному времени (4:55 мск) в Андаманском море в районе островов Пхи Пхи у побережья провинции Краби, - сообщает также данным Phuket News.

 

Катером Korawich Marine-888 управляет оператор, который «проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса», пишет ТАСС со ссылкой на источник в местной туристической индустрии.

«Катера этой компании ранее уже попадали в аварии», — отметил собеседник издания.

 

По информации Telegram-канала «Реальный Пхукет», в апреле прошлого года туристы из России и Казахстана получили ожоги при пожаре на катере той же турфирмы. Капитан и механик ожидали прибытия подменного катера и одновременно пытались своими силами починить вышедший из строя двигатель.

Однако во время ремонта ни на борту судна, ни рядом с ним не должно было находиться туристов, отметили эксперты.

/TOURBUS.RU

 

Фото: Phuket News

 

 

 


