Новости В Госдуме предложили сократить до 5 дней срок рассмотрения претензий пассажиров к авиаперевозчикам Сейчас срок рассмотрения таких заявлений составляет 30 дней

Срок рассмотрения претензий пассажиров к авиаперевозчикам предложили сократить с 30 до 5 дней с момента поступления претензии. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА "Новости". По его словам, сделать это необходимо, чтобы пассажиры могли понимать, какая последует компенсация, дальнейшие шаги и выводы. "Недопустимо, когда пассажира уведомляют, например, с непонятного e-mail, и он не знает о том, что вместо Москвы летит куда-нибудь в Сибирь, потому что авиакомпания таким образом перераспределяет пассажиропоток", – заявил депутат. Он отметил, что произошел очередной погодный коллапс, сбой в системе контроля багажа, задержки рейсов, пересадка пассажиров, отмена рейсов, поломка самолета авиакомпаний и экстренная посадка. "Все это в очередной раз подчеркивает существующие проблемы в вопросах коммуникации и оказания услуг воздушных перевозок. И когда пассажиры обращаются, им предлагают обращаться в авиакомпании с соответствующими претензиями. Порой пассажиры не могут даже до службы поддержки дозвониться или дописаться", - добавил депутат. В свою очередь, руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов в своем телеграм-канале напомнил о правах пассажиров при задержке вылета авиарейса. По его словам, задержкой рейса признается перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете. Основными причинами задержки рейсов могут являться технические неисправности самолета, плохие погодные условия, позднее прибытие самолета и иные причины. В соответствии с п. 99 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 (далее – ФАП) в случае задержки рейса время ожидания отправления рейса начинается со времени отправления рейса, указанного в билете. Согласно п. 2 ст. 108 Воздушного Кодекса Российской Федерации (далее – ВК РФ) и п. 227 ФАП, а также п. 2 ст. 13, ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при задержке рейса пассажир имеет следующие права: 1) Право на отказ от полета; 2) Право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда; 3) Право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения в размере 100 руб. за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. Помимо штрафа пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения причиненных ему в связи с такой просрочкой убытков в полном объеме (ст. 120 ВК РФ). Также перевозчик может заключить соглашение с пассажирами о повышении своей ответственности по сравнению с вышеуказанными размерами. В таком случае размер ответственности перевозчика определяется на основании данного соглашения (ст. 123 ВК РФ). Помимо указанных выше прав, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг, а именно (п. 99 ФАП): 1) На организацию хранения багажа; 2) Предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; 3) Обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; 4) Обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов. При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время; 5) Размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время, а также доставку пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно. /TOURBUS.RU

