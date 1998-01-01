Эксперты: Число новогодних last minute-бронирований выросло на 40%

Туроператоры рассказали об особенностях бронирования туров на период прошедших праздников

Туроператоры в конце прошлого года заметили увеличение до 30-40% бронирования туров на Новый год и январские каникулы, сделанных в последний момент (last minute). К концу декабря все наиболее востребованные объекты размещения уже были распроданы, но точечно номера под запрос, а также места в менее популярных отелях «второго ряда» еще можно было найти.

Среди хитов «поздних» продаж – Сочи и Крым, сообщил глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин, - сообщает пресс-служба РСТ.

«В конце прошлого года неожиданно много бронирований на период новогодних каникул пришло в последний момент. Обычно к этому времени туристы уже давно определялись с новогодними заездами − едут ли куда-то или празднует дома. А тут активно стали запрашивать и Сочи, и Крым.

Конечно, самые востребованные категории номеров встали на «стопы» значительно раньше, но из второго дивизиона продукта мест было довольно много. В целом на зимние праздники темпы продаж в режиме last minute подросли на 30-40% год к году», – рассказал он.

Г-н Толчин пояснил, что большое количество туристов до последнего не принимали решение во многом по причине очень дорогих туров на короткий период высокого новогоднего сезона. Кроме того, в ноябре-декабре многим было не до отдыха, так как предприниматели перестраивали свой бизнес из-за изменений фискального режима.

«А в последние дни декабря на рынке было довольно большое количество предложений, не выглядящих непомерно дорогими.

Сейчас зачастую накрыть дома праздничный стол для гостей выйдет немногим дешевле, чем куда-то поехать», − заметил эксперт РСТ.

По оценке Сергея Толчина, больше всего на каникулы выросли продажи Крыма − практически вдвое, Сочи подрос немного, а вот Анапа так и не восстановила хотя бы прошлогодние показатели.

Продажи туров по экскурсионным направлениям − Москве, Санкт-Петербургу, Казани, городам Золотого кольца – показали рост.

«Продажи активизировались за последние две недели до Нового года, особенно после того, как выпал снег. По всем эти направлениям, кроме Анапы, динамика положительная», − уточнил эксперт.

Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования путешествий «Турслет», входящего в холдинг «Слетать.ру», сообщила, что тенденцию позднего приобретения туров в компании наблюдают уже несколько лет: «Как правило, примерно 40% от общих продаж новогодних дат приходятся на вторую половину декабря, и этот год не стал исключением.

Среди востребованных вариантов − экскурсионные туры по культурным и историческим регионам, горнолыжка в Краснодарском крае, на Кавказе и в Сибири», – рассказала она.

По данным «Турслета», в последние годы увеличился спрос на санаторно-курортные программы в России и СНГ. Большинство путешественников предпочитают туры, включающие новогодний банкет, шоу-программы и экскурсии.

В компании «Алеан» доля бронирований, сделанных с 22 по 29 декабря, составила 4,6% от общего объема заявок на Новый год и январские каникулы, что чуть меньше, чем год назад. Коммерческий директор Оксана Булах связала снижение с ростом цен.

По данным туроператора, на новогодние каникулы чаще всего бронировали курорты Краснодарского края − 32% от всего объема «поздних бронирований» на праздники: Сочи (25%), Геленджик (4%), Анапа (1,6%).

Другие направления: Кавминводы (19%), Санкт-Петербург (9%), Москва (8%), Архыз (5%), Крым (5%), Подмосковье (4%).

/TOURBUS.RU