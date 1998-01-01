Новости

Росавиация: Задержки и отмены рейсов из-за рекордного снегопада в столице сегодня продолжатся

Между тем, по информации синоптиков, сильные снегопады в Москве не прекратятся до 17 января

Из-за снегопада в Москве 12 января в столичных аэропортах вновь возможны задержки и отмены рейсов на прилет и на вылет.

Все службы аэропортов работают в усиленном редиме. Задействован дополнительный персонал, сообщила пресс-служба Росавиации.

Возможные задержки рейсов связаны с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос и обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями, пояснили в Росавиации. «Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад»,— следует из пресс-релиза, который цитирует «КоммерсантЪ».

Пассажиров призвали рассмотреть альтернативные варианты города прибытия, а также подумать, стоит ли сдавать вещи в багаж. «Снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки с доставкой багажа»,— отметили в Росавиации. В аэропорту прибытия следует уточнить, есть ли услуга по доставке багажа на дом.

По состоянию на 18:00 мск вчера в Шереметьево задерживались 32 рейса на вылет и 59 на прилет, следует из онлайн-табло. Во Внуково задерживались семь рейсов на вылет и 20 на прилет.

Как напоминает издание, из-за сильного снегопада в Москве в аэропорту Шереметьево 9 января начались проблемы с выдачей багажа — пассажирам приходилось ждать чемоданы по несколько часов. Всю первую половину дня 10 января авиагавань не принимала самолеты.

В субботу Росавиация сообщала об отмене 35 рейсов в московских аэропортах, 78 рейсов были задержаны более чем на два часа.

Прошедший в Москве на прошлой неделе снегопад вошел в пятерку самых сильных за 146 лет метеорологических наблюдений. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ

«Снегопад 9 января 2026 года замыкает пятерку самых сильных за весь период наблюдений»,— рассказали в Гидрометцентре. Синоптики отметили, что в пятницу в столице выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы.

Также был обновлен суточный рекорд количества осадков за 50 лет.

За 146 лет наблюдений за зимней погодой в Москве отмечалось всего 24 случая снегопада, превышающего 15 мм осадков, следует из данных ученых. Сильные снегопады в столице повторяются один раз в 5-6 лет.

Снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал серьезные сбои в работе воздушного транспорта, - сообщает также Роспотребнадзор

“Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей.

Обращения можно направлять через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте ведомства или звонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555-49-43”- отметили в ведомстве.

Аэропорт Шереметьево восстановил работу всех служб после сбоев, связанных со снегопадом, сообщала между тем вчера вечером пресс-служба воздушной гавани.

«Аэропорт Шереметьево работает без ограничений и в полном объёме обслуживает авиакомпании и пассажиров. Осуществляется бесперебойная обработка и выдача багажа пассажирам прибывших рейсов. Производственные службы аэропорта Шереметьево продолжают работать в усиленном режиме и осуществляют постоянную координацию с авиакомпаниями для стабильного обслуживания рейсов на вылет и прилет по скорректированному на ближайшие сутки расписанию», - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе аэропорта, количество сотрудников увеличено для обслуживания пиковых нагрузок, связанных с возвратом большого количества пассажиров.

По данным аэропорта, за прошедшие сутки с аэродрома Шереметьево было перемещено 1,1 млн кубометров снега – это рекордный объем за всю историю работы воздушной гавани.



Снегопад между продолжится в Москве всю наступившую рабочую неделю, до 17 января. Наиболее сильные осадки ожидаются в ночь на вторник, на четверг и в пятницу днем. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем на следующей неделе составит от –3° до –12°. Самая низкая температура ожидается в четверг. Ночью синоптики прогнозируют от –5° до –16°.

/TOURBUS.RU