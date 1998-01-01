|
12 января
Росавиация: Задержки и отмены рейсов из-за рекордного снегопада в столице сегодня продолжатся
Между тем, по информации синоптиков, сильные снегопады в Москве не прекратятся до 17 января
Из-за снегопада в Москве 12 января в столичных аэропортах вновь возможны задержки и отмены рейсов на прилет и на вылет.
Все службы аэропортов работают в усиленном редиме. Задействован дополнительный персонал, сообщила пресс-служба Росавиации.
Возможные задержки рейсов связаны с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос и обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями, пояснили в Росавиации. «Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад»,— следует из пресс-релиза, который цитирует «КоммерсантЪ».
Пассажиров призвали рассмотреть альтернативные варианты города прибытия, а также подумать, стоит ли сдавать вещи в багаж. «Снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки с доставкой багажа»,— отметили в Росавиации. В аэропорту прибытия следует уточнить, есть ли услуга по доставке багажа на дом.
По состоянию на 18:00 мск вчера в Шереметьево задерживались 32 рейса на вылет и 59 на прилет, следует из онлайн-табло. Во Внуково задерживались семь рейсов на вылет и 20 на прилет.
Как напоминает издание, из-за сильного снегопада в Москве в аэропорту Шереметьево 9 января начались проблемы с выдачей багажа — пассажирам приходилось ждать чемоданы по несколько часов. Всю первую половину дня 10 января авиагавань не принимала самолеты.
В субботу Росавиация сообщала об отмене 35 рейсов в московских аэропортах, 78 рейсов были задержаны более чем на два часа.
Прошедший в Москве на прошлой неделе снегопад вошел в пятерку самых сильных за 146 лет метеорологических наблюдений. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ
«Снегопад 9 января 2026 года замыкает пятерку самых сильных за весь период наблюдений»,— рассказали в Гидрометцентре. Синоптики отметили, что в пятницу в столице выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы.
Также был обновлен суточный рекорд количества осадков за 50 лет.
За 146 лет наблюдений за зимней погодой в Москве отмечалось всего 24 случая снегопада, превышающего 15 мм осадков, следует из данных ученых. Сильные снегопады в столице повторяются один раз в 5-6 лет.
Снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал серьезные сбои в работе воздушного транспорта, - сообщает также Роспотребнадзор
“Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей.
Обращения можно направлять через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте ведомства или звонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555-49-43”- отметили в ведомстве.
Аэропорт Шереметьево восстановил работу всех служб после сбоев, связанных со снегопадом, сообщала между тем вчера вечером пресс-служба воздушной гавани.
Температура воздуха днем на следующей неделе составит от –3° до –12°. Самая низкая температура ожидается в четверг. Ночью синоптики прогнозируют от –5° до –16°.
/TOURBUS.RU
