08 января
Минэкономразвития просит россиян воздержаться от поездок в Венесуэлу
Туроператорам рекомендуется также приостановить продажу туров в латиноамериканскую страну
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу, а туроператорам – приостановить продажу туров.
«Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в Венесуэле. В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак, Минэкономразвития России рекомендует гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в республику в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки», - говорится в сообщении министерства.
В Российском союзе туриндустрии позже сообщили, что организованных российских туристов в стране нет, а число самостоятельных минимально.
В посольстве РФ в республике заявили, что не получали информации о пострадавших в ходе беспорядков российских туристах.
По оценке экспертов рынка, интерес к поездкам в Венесуэлу со стороны россиян и так снижался с начала декабря.
По информации АТОР, на вылетевшем 5 января рейсе авиакомпании Conviasa из Москвы вместо 200 туристов, которые собирались в отпуск, в итоге полетели около десятка человек.
Тем же, кто только планировал поездки в будущем, туроператоры предложат выбор из альтернативных направлений или вернут средства.
При этом специалисты турбизнеса отмечают, что на практике туристы чаще выбирают альтернативные направления, в том числе со сдвигом дат, поскольку сама необходимость съездить в отпуск с закрытием какого-либо направления не отменяется.
