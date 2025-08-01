Минэкономразвития просит россиян воздержаться от поездок в Венесуэлу

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу, а туроператорам – приостановить продажу туров.

«Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в Венесуэле. В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак, Минэкономразвития России рекомендует гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в республику в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки», - говорится в сообщении министерства.



Уже находящимся в Венесуэле российским туристам ведомство рекомендует проявлять повышенную осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям.



«Российским туроператорам, турагентам рекомендуется приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки и в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Венесуэлу о текущей ситуации, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона N 132-ФЗ», - говорится также в сообщении.



В Минэкономразвития напоминают, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации турпродукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия, угроза безопасности и другое).



«При этом в случае расторжения такого договора, до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», - отмечают в министерстве.



Напомним, что в ночь на субботу 3 января армия США нанесла удары по территории Венесуэлы, захватила президента страны Николаса Мадура с супругой и вывезла в Нью-Йорк.

В Российском союзе туриндустрии позже сообщили, что организованных российских туристов в стране нет, а число самостоятельных минимально.

В посольстве РФ в республике заявили, что не получали информации о пострадавших в ходе беспорядков российских туристах.

По оценке экспертов рынка, интерес к поездкам в Венесуэлу со стороны россиян и так снижался с начала декабря.

По информации АТОР, на вылетевшем 5 января рейсе авиакомпании Conviasa из Москвы вместо 200 туристов, которые собирались в отпуск, в итоге полетели около десятка человек.

Тем же, кто только планировал поездки в будущем, туроператоры предложат выбор из альтернативных направлений или вернут средства.

При этом специалисты турбизнеса отмечают, что на практике туристы чаще выбирают альтернативные направления, в том числе со сдвигом дат, поскольку сама необходимость съездить в отпуск с закрытием какого-либо направления не отменяется.

/TOURBUS.RU