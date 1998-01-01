|
туристический бизнес
для профессионалов
06 января
Не стало Луиса Мартина Бовеса
Ушёл из жизни прекрасный профессионал, долгие годы возглавлявший представительство по туризму Испании в Москве
В первые дни наступившего года из Мадрида пришла печальная новость - 30 декабря ушёл из жизни Луис Мартин Бовес - прекрасный человек, профессионал, долгие годы возглавлявший представительство по туризму Испании в Москве.
За две недели до этого ему исполнилось 70 лет.
Для многих людей, работающих в туризме, в том числе и для команды «Турбизнеса» - Луис был не просто партнёром, но и настоящим другом.
Его отличали прекрасное чувство юмора, неизменная улыбка на лице, мягкость характера, отзывчивость и доброта. И, конечно, профессионализм в работе.
Луис Мартин Бовес возглавлял испанский турофис (Turespana) в России в общей сложности в течение одиннадцати лет - с 2004 по 2010 годы и с 2014 по 2019 годы.
то были лучшие годы для выездного туризма в Испанию, когда турпоток из России ежегодно демонстрировал стабильный рост.
Вклад Луиса в продвижение Испании на российском рынке неоценим. Возглавляемый им турофис вёл активную работу по всем направлениям. Испания звучала со страниц журналов, на телевидении, на городских билбордах, на крупнейших российских выставках и на воркшопах в регионах страны, в онлайн-пространстве.
Многим памятна яркая рекламная кампания тех лет под слоганом «Испания оставляет след».
Луис стремился представить российским туристам не только полюбившийся пляжный отдых, но и все многообразие Испании - исторические города ЮНЕСКО, культурный, гастрономический, экологический, оздоровительный, деловой туризм.
В Москве при непосредственном участии Луиса Мартина Бовеса регулярно проходили различные культурные мероприятия, посвящённые Испании - театральные постановки, фестивали фламенко и литературы, дни гастрономии и вина. И даже мастер-классы по приготовлению паэльи.
Результаты работы российского офиса Turespana под руководством Луиса Мартина Бовеса были впечатляющими - в две тысячи десятые годы Испания ежегодно принимала 1,2-1,5 миллиона туристов из России!
В своих выступлениях Луис неоднократно подчеркивал: «Я очень люблю Россию и россиян. И буду много работать для того, чтобы Россия и россияне еще больше полюбили Испанию и испанцев. Испания ждет российского туриста и всегда ему рада».
Горько осознавать, что мы никогда уже не сможем увидеться с нашим другом Луисом, поговорить об Испании и России, поделиться смешными историями, наметить интересные проекты, вместе отправиться в поездку по России.
Один из основателей Ассоциации представителей национальных туристических офисов (АНТОР) Сергей Канаев так вспоминает о коллеге: «Луис вложил много своих сил и своего профессионализма в продвижение туристических возможностей Испании и его заслуги трудно переоценить. Мы потеряли друга и высокого профессионала...
От имени Ассоциации АНТОР в России выражаем сочувствие и соболезнования родным и близким Луиса Бовеса. Светлая память о Луисе сохранится в наших сердцах!»
Медиахолдинг «Турбизнес» выражает искренние соболезнования Виктории - супруге Луиса Мартина Бовеса, его родным и близким.
Светлая память!
