ПУСТЬ НОВЫЙ 2026-й ГОД БУДЕТ МИРНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ И УСПЕШНЫМ!

Мы благодарим всех, кто был с нами в уходящем году, и делимся планами на год наступающий!

Дорогие друзья, читатели и коллеги!

Мы благодарим всех, кто в уходящем сложном году поддерживал нас — читал наши рассылки и журнал, делился новостями и аналитическими мнениями, принимал активное участие в наших традиционных региональных воркшопах.

В следующий год редакция нашего медиахлдинга входит с присущим всем профессионалам туризма оптимизмом.

Мы планируем вновь провести весной и осенью наши традиционные профессиональные роуд-шоу «Туобизнес», вот уже четверть века объединяющие в единое целое туриндустрию нашей огромной страны и наших соседей по СНГ.

А в конце следующего года уже в 17-ый раз вновь вручим престижные награды «Лидеры делового туризма и индустрии встреч-2025» (Russian Business Travel&MICE Award).

И еще одна важная новость — уже очень скоро наш портал изменит привычное лицо, получив совершенно новый современный дизайн и превратившись в настоящий «туристический информационный хаб», где будут присутствовать не только самые свежие и главные новости туррынка, но и самая точная аналитики, профессиональные обзоры рынка, красочные фото и видеоматериалы и многое другое.

Спасибо, что весь этот год вы провели с нам и до встречи в новом 2026 году!

ВАШ МЕДИАХОЛДИНГ "ТУРБИЗНЕС"