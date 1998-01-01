Новости

Что главного произошло в российском туризме в 2025 году

Мы завершаем начатый в среду четверг и вчера обзор главных событий уходящего года в сфере отечественного туризма по версии «Турбизнеса»

КОНСОЛИДАЦИИ ГОДА

Экосистемы объединяются с бизнесом

2025 год стал годом укрупнения и перекройки туррынка. Крупные экосистемы и финтех-компании все активнее ведут экспансию тревел-сегмента: Wildberries в партнерстве с Fun&Sun. Avito запустил «Командировки» для корпоративных клиентов, Ozon, Яндекс. Путешествия и VK усилили туристические вертикали. Smartway продолжил серию сделок, интегрируя корпоративные агентства и технологические сервисы.

Генеральный директор Fun&Sun и соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Владимир Рубцов видит в сотрудничестве с агрегаторами не угрозу рынку, а новые возможности для развития.

«Приход больших экосистем в нашу сферу – огромный плюс для потребителя, так как они умеют работать с потребностями туристов, учитывают их изменения, финансовые возможности.

У них огромная база данных, они принесли цифровое знание о клиенте, что позволяет предлагать реально востребованные у туристов продукты», – уверен эксперт..

Как отметила исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко, «несмотря на разделение туроператоры-агрегаторы, агрегаторы-отели, рынок устроен сложнее. Это не противостояние, а сложная взаимозависимость игроков, многоуровневое партнерство».

Таким образом, рынок движется к модели, где дистрибуция, финансы и контент объединяются под единым цифровым управлением.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ГОДА

Внедрение ИИ

Искусственный интеллект перестал быть «игрушкой» и стал рабочим инструментом: для персонализации предложений, обработки запросов, динамического ценообразования и оптимизации поддержки клиентов.

Автоматизация проникла и в b2b-сегмент — от анализа продаж до автопостпродажи авиабилетов. В туризме будет появляться новый тип интерфейса — умный помощник, который объединяет функции поиска, аналитики и клиентского сервиса.

При этом Илья Артеменко, руководитель сервиса «Т-Путешествия» отметил, что у профессионалов «были завышенные ожидания относительно стремительно развития ИИ и замены им большого числа сотрудников. Однако для реального внедрения ИИ-сервисов в практику потребуется ещё несколько лет»

В то же время член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец считает, что к 2030 г более 60% всех бронирований туристических услуг будут выполняться с помощью инструментов ИИ.

