30 декабря
TravelLine: «Яндекс.Путешествия», «Островок» и Bronevik возглавили список главных сервисов бронировния отелей в 2025 году
Платформа для отелей TravelLine подвела итоги года в отечественной сфере онлайн-бронирования гостиниц
После ухода из России международного сервиса бронирования отелей Booking.com в 2022 году эту нишу полностью заняли российские сервисы, их услугами для бронирования отелей пользуются 63% россиян, сообщает Российский союз туриндустрии .
"Российские сервисы бронирований гостиниц продолжают укреплять свои позиции на рынке, особенно – те из них, кто ассоциирован с ведущими экосистемами страны.
Пока ни один из российских агрегаторов не приблизился к доле Booking.com в 70%, которую тот, занимал до ухода с российского рынка в марте 2022 года, тем не менее, ядро лидеров сформировалось", - говорится в сообщении.
Через сервис, по оценке экспертов предпринимательского сообщества Travel Startups, проходит чуть более 60% всех бронирований отелей в стране.
В течение года статистика по лидерам рынка бронирования и их долям может меняться в зависимости от периода и региона", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что , сервис онлайн-бронирования «Яндекс Путешествия» уведомил объекты размещения о повышении с 1 февраля базовой комиссии с 15% до 17%.
Для участников программ продвижения комиссия вырастет еще больше - до 20% в разряде «Премиум» и до 25% в «Премиум PRO».
Отраслевой союз готов к обсуждению возможных форм развития сотрудничества в интересах отрасли, бизнеса и государства.
Как говорится в письме президента РСТ Ильи Уманского, направленном генеральному директору компании «Яндекс.Вертикали» Павлу Алешину, увеличение сервисом с 1 февраля 2026 года в одностороннем порядке условий сотрудничества со средствами размещения, а именно повышение базовой комиссии за реализацию гостиничных услуг с 15% до 17% может быть воспринято участниками рынка как экономически необоснованное и создающее дисбаланс сложившихся условий взаимодействия с партнерами.
По информации «Интерфакс», на конец 2025 года в реестр объектов размещения Росаккредитации вошли 32 тысячи средств размещения с действующим статусом.
/TOURBUS.RU
