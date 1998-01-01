Главная
30 декабря
TravelLine: «Яндекс.Путешествия», «Островок» и Bronevik возглавили список главных сервисов бронировния отелей в 2025 году

Платформа для отелей TravelLine подвела итоги года в отечественной сфере онлайн-бронирования гостиниц


Picture background

После ухода из России международного сервиса бронирования отелей Booking.com в 2022 году эту нишу полностью заняли российские сервисы, их услугами для бронирования отелей пользуются 63% россиян, сообщает Российский союз туриндустрии .

 

"Российские сервисы бронирований гостиниц продолжают укреплять свои позиции на рынке, особенно – те из них, кто ассоциирован с ведущими экосистемами страны.

Пока ни один из российских агрегаторов не приблизился к доле Booking.com в 70%, которую тот, занимал до ухода с российского рынка в марте 2022 года, тем не менее, ядро лидеров сформировалось", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, в топ-10 самых крупных сервисов бронирования отелей России в 2025 году входят "Яндекс.Путешествия" с долей 28,85%, "Островок" (24,5%), Bronevik.com (11,3%), Acase.ru (10,9%), Zabroniruj (8,5%), 101Hotels.com (4,4%), "Т-Путешествия" (3,95%), "Отелло" (2,9%), OneTwoTrip (2,4%), "Суточно.ру" (2,3%).

Как пояснили в объединении, рейтинг составлен на основе данных входящей в РСТ платформы для отелей TravelLine за весь 2025 год для всех регионов России.
"TravelLine – российская IT-компания, которая специализируется на автоматизации бизнес-процессов для отелей, включая бронирование номеров.

Через сервис, по оценке экспертов предпринимательского сообщества Travel Startups, проходит чуть более 60% всех бронирований отелей в стране.

В течение года статистика по лидерам рынка бронирования и их долям может меняться в зависимости от периода и региона", - говорится в сообщении.

По словам основателя и генерального директора TravelLine Александра Галочкина, сейчас идет естественный процесс укрупнения рынка онлайн-бронирования.
"На долю только двух ведущих игроков приходится сейчас более половины всех бронирований через ОТА. При этом заметнее всего нарастили свое присутствие на рынке компании, связанные с экосистемами: "Т-Путешествия" – почти на 60%, "Отелло" – в 13 раз, по сравнению с прошлым годом. Но самая высокая динамика из всех онлайн-сервисов за последние три года – у "Яндекс.Путешествий": лишь 4 года назад, в январе 2022 года, его доля не превышала 1%», - цитирует его пресс-служба РСТ.

Ранее мы сообщали, что , сервис онлайн-бронирования «Яндекс Путешествия» уведомил объекты размещения о повышении с 1 февраля базовой комиссии с 15% до 17%.

Для участников программ продвижения комиссия вырастет еще больше - до 20% в разряде «Премиум» и до 25% в «Премиум PRO».


РСТ предлагает крупнейшему агрегатору «Яндекс. Путешествия» воздержаться от шагов, способных привести к дестабилизации рынка, и сохранить сложившийся стандарт базовой комиссии 15% как обеспечивающий баланс интересов сторон, - сообщала ранее пресс-служба РСТ.

Отраслевой союз готов к обсуждению возможных форм развития сотрудничества в интересах отрасли, бизнеса и государства.

 

Как говорится в письме президента РСТ Ильи Уманского, направленном генеральному директору компании «Яндекс.Вертикали» Павлу Алешину, увеличение сервисом с 1 февраля 2026 года в одностороннем порядке условий сотрудничества со средствами размещения, а именно повышение базовой комиссии за реализацию гостиничных услуг с 15% до 17% может быть воспринято участниками рынка как экономически необоснованное и создающее дисбаланс сложившихся условий взаимодействия с партнерами.

 

По информации «Интерфакс», на конец 2025 года в реестр объектов размещения Росаккредитации вошли 32 тысячи средств размещения с действующим статусом.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

