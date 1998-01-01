|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
30 декабря
Новогодняя столица России: плюсы и минусы
Туроператоры рассказали, что индивидуальный спрос на новогодние каникулы в Рязани заметно вырос, однако организованный турпоток оказался ниже ожидаемого
Как мы сообщали ранее, эти зимние праздники Рязань встречает в статусе новогодней столицы России 2025-2026.
По данным платформы для отелей TravelLine, бронирования гостиниц города на каникулы за последние три месяца выросли в разы по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как следует из статистики TravelLine, спрос самостоятельных туристов на гостиницы Рязанской области за последние три месяца, заметно вырос. Так, на 31 декабря число бронирований выросло в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом год назад, при этом средняя стоимость ночи увеличилась на 24% - до 11 тыс. рублей.
Высокий спрос и на первые числа нового года: на 5 января прирост составил 151%, на 6 января – 545%, на 7 января – 268%, на 8 января – 512%, на 9 января – 108%.
Причем эти темпы бронирований сохранялись в течение последних двух недель перед Новым годом.
Подавляющая часть гостей – из Москвы (51%) и Московской области (12%), почти 6% приходится на жителей Рязанской области, 4% - на Санкт-Петербург, 2,8% - на Воронежскую область, 2% - на Владимирскую.
В среднем туристы бронируют в отелях региона 2-2,5 ночи, а средняя стоимость размещения на каникулах составит около 9 тыс. рублей в сутки.
В то же время, как сообщает пресс-служба РСТ, туроператоры однако считают, что статус новогодней столицы не вполне оправдал ожидания в плане привлечения организованных туристов.
Как рассказала генеральный директор рязанского туроператора «МК-Тревел» Мария Кокорина, прирост организованного турпотока тоже есть, но не такой, на который рассчитывали туркомпании.
«К сегодняшнему дню в большинстве рязанских гостиниц даже непосредственно на Новый год остались свободные номера, их нет только в самых бюджетных объектах. Хотя общее число индивидуальных и групповых туристов у нас выросло на 20-25%.
Больше всего туристов едет непосредственно на Новый год – с 31 декабря по 2 января. Из последующих дат максимально загружен период со 2 по 5 января. Провал начинается с 6 января. Рождество еще вообще пока стоит, нет интереса и к пешеходным экскурсиям на 8 января. Надеемся, что бронирования однодневных туров на эти дни начнутся 2-3 января», - рассказала она.
Причина, по мнению эксперта, - выросшие цены и снижение платежеспособности населения.
«Первыми у нас разобрали все бюджетные отели - там не было свободных мест уже месяц назад, а также самое дорогое в Рязани размещение – в гостиничном комплексе «Старый город», который располагается в историческом центре и входит в топ-20 лучших отелей России»
, – отметила г-жа Кокорина, уточнив, что все это касается самостоятельных туристов, а туристических групп в городе на Новый год будет заметно больше.
Заместитель директора рязанской компании «Центр-Тур» Лариса Закружная подтвердила, что и у довольно много заявок не состоялись по разным причинам, в том числе потому что железнодорожные билеты уже к середине ноября закончились». «Но те, кто успел купить, приедут, – говорит она. – Ждем группы от 15 до 50 человек. Это, главным образом, жители Москвы и ближайших городов Центральной России».
«Нам, по большому счету, грех жаловаться на спрос. Статус новогодней столицы, полученный Рязанью второй раз в ее современной истории, свое дело все-таки сделал. Интерес к городу вырос.
Некоторые туристы даже решили приехать заранее, в декабре, так как думали, что на сам Новый год будет слишком много народу», – подытожила Лариса Закружная.
По оценке коммерческого директора компании «Алеан» Оксаны Булах, статус официальной новогодней столицы повысил интерес к поездкам в Рязань: число бронирований выросло на 25% относительно прошлого года.
«На новогоднюю ночь на 1 января рязанские отели уже загружены, но на даты с 3 по 6 января и позже места еще есть, так что в город можно отправиться на Рождество», - заметила эксперт.
Менеджер и организатор программ компании «Вокруг света» Ирина Шевырёва, впрочем, полагает, что статус новогодней столицы, запущенный Минкультом в 2012 году, отлично срабатывал только в первые годы.
«Сейчас он уже не оказывает такого влияния на спрос. Людям просто хотят посмотреть города, где они еще не были, да и сидеть на каникулах дома на диване перед телевизором многим не хочется. Тем более что основная наша аудитория – москвичи, а их удивить новогодней иллюминацией или какими-то инсталляциями очень сложно.
Возможно, еще и по этой причине нам пришлось снять в последних числах ноября свой новогодний тур в Рязань с банкетом в «Старом городе», так как был недобор из-за достаточно высокой цены», – рассказала г-жа Шевырева.
Однако в следующем году «Вокруг света» продолжит работу с Рязанью.
«Рязань – прекрасный город, там много хороших отелей, интересных частных музеев, которые можно задействовать в программах. Будем продавать его и для корпорантов, и для сборных групп.
На следующий год снова попытаемся сделать Новый год в Рязани, даже несмотря на то, что она уже не будет новогодней столицей России», – подчеркнула эксперт.
/TOURBUS.RU
Фото: Администрация г. Рязани
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|