Новости Аналитики: В 2026 году увеличатся средний чек и спрос на новые направления Аналитическая служба АТОР подвела итоги уходящего года и дала прогнозы в сфере выездного туризма

По итогам 2025 года выездной туризм из России продемонстрировал мощное восстановление, приблизившись к доковидным показателям. Аналитическая служба АТОР на основе эксклюзивных данных ведущих туроператоров и агрегаторов рассчитала ключевые показатели организованного сегмента, который является драйвером всего рынка. Согласно прогнозу аналитиков АТОР, основанному на данных Пограничной службы и статистике зарубежных государств, общий выездной поток по группе из 25 ключевых туристических направлений в 2025 году вырос на 16,4% по сравнению с прошлым годом. При этом классический туристический поток, исключающий транзит и частные поездки, показал прирост около 25%, достигнув примерно 17,5 млн человек. Предварительно, из них около 11,3 млн туристов совершили свои поездки с помощью туроператоров (62% рынка выездного туризма). Это уже близко к показателям доковидного времени (в 2019 году – 12 млн). «Текущий год стал одним из самых успешных для рынка выездного туризма за последнее время. Общий выездной турпоток вырос более чем на 16%, что оказалось несколько выше ожиданий, при этом по целому ряду направлений – более чем по десяти – был поставлен абсолютный рекорд по турпотоку за все время мониторинга. В частности, максимумы по турпотоку были достигнуты по Мальдивам, Таиланду, Вьетнаму, Индонезии, и многим другим», – говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. На протяжении 2025 года самыми важными факторами роста выездного туризма оставались три: расширение объемов авиаперевозки, в том числе формирование удобных транзитных маршрутов, что, в частности, поддержало спрос на дальнемагистральные тропические направления;

появление новых направлений с хорошим спросом и прямой перевозкой (Нячанг и Фукуок во Вьетнаме, ряд направлений в Китае, Ольгин на Кубе, Салала в Омане, Бали с прямыми перелетами);

значительное укрепление рубля к доллару и евро – в среднем по году на 20% к значениям 2024 года. Анализируя итоги 2025 года у крупнейших туроператоров – членов АТОР, можно сделать вывод, что их продажи в целом определяют тренды всего выездного потока. В организованном сегменте динамика выше среднерыночной, в целом продажи выросли на уровне +20–23% (что доказывают и цифры агрегатора пакетных туров «Слетать.ру»). При этом онлайн растет быстрее офлайна. Расчеты онлайн-агрегатора Onlinetours, основанные на долях направлений и их динамике в 2025 году, показывают опережающий рост общего количества бронирований (в штуках) на 40–45%, а денежного оборота – примерно на 55–60%. Это означает, что организованный сегмент в онлайне рос в 2,5–3 раза быстрее общего турпотока, а средние расходы туристов увеличивались. Доля туроператоров на рынке выездного туризма устойчива, более того, многие направления прочно закреплены или осваиваются только (Египет, Вьетнам, Оман, Куба, Венесуэла), или преимущественно ими. Так, преобладающая доля туроператоров сохраняется в Таиланде, Вьетнаме, на острове Хайнань, очень существенна (до половины и более бронирований) – в ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах, Маврикии и Шри-Ланке. Данные туроператоров-членов АТОР говорят о росте почти по всем направлениям, но эти три выделяются особо. Монополия одного-двух массовых направлений ослабевает. Формируется полицентричная модель, где наряду с Турцией – локомотивом, мощными центрами притяжения становятся Египет и Таиланд, а Вьетнам и Китай – новыми точками экстремального роста. Но из-за бурного роста других направлений доля Турции в общих продажах этом году упала на 6,4%. Из массовых направлений наиболее значимый рост у Египта: двузначные цифры роста у Coral Travel, +56% год к году у Fun&Sun, +32% у «Интуриста». Направление занимает второе место по продажам за год у Anex, а у Space Travel, благодаря постановке в этом году чартерных программ – так же (рост в 6 раз с низкой базы). ОАЭ показывают стабильные продажи и прирост у ряда компаний (особенно у «Интуриста»), но из-за взлета продаж Египта, Восточной и Юго-Восточной Азии в целом по рынку доля Эмиратов также немного уменьшилась. Таиланд продемонстрировал хороший прирост в организованном сегменте (около +17-18% год к году, с учетом объемов его доля выросла на 10%). Продажи туров во Вьетнам выросли у Pegas Touristik на 343%, у Coral Travel, Anex и «Русского Экспресса» (сотни процентов), у Space Travel на 1300%, у «Интуриста» на 1728%. В итоге Вьетнам впервые вошел по итогам года в ТОП-5 самых продаваемых зарубежных направлений у туроператоров. Укрепление рубля сдержало рост рублевых цен, нивелировав даже повышение их в валюте зарубежными поставщиками. По сравнению с 2024 годом на большинстве направлений они остались на том же уровне, в ряде случаев понизились, а на некоторых направлениях выросли очень незначительно. Тем не менее, средние траты туристов на зарубежный отдых увеличились. Данные агрегатора пакетных туров Onlinetours показывают, что рост денежного оборота (+58%) на 15–20 пунктов опережает рост количества туров в штуках. Организованный рынок растет не только за счет увеличения числа путешественников, но и за счет роста их расходов. Это прямое следствие двух факторов: Первый: рост спроса на более дорогие дальнемагистральные направления (Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, экзотику – Занзибар, Кению, Маврикий и др.). Второй важный тренд года, влиявший на рост трат туристов – выбор внутри одного массового направления отелей более высокого уровня и дополнительных услуг. В 2026 году предполагается сохранение тренда на увеличение доли туров с высоким средним чеком. Рост среднего чека и оборота улучшает экономику отрасли. Также в новом году предполагается высокий спрос на новинки 2025 года (Салала, Ольгин, дальнейший рост спроса на Вьетнам и Китай, а также на туры в Саудовскую Аравию). Быстрое освоение новых направлений показывает высокую адаптивность игроков рынка. В наступающем году с высокой вероятностью могут появиться прямые рейсы в Малайзию, идут обсуждения прямых перелетов в Танзанию, Кению, и даже в Мексику. При появлении таких предложений эти направления также станут преимущественно туроператорскими. "Сформировавшаяся модель роста, основанная на разнообразии и повышении качества, создает прочный фундамент для развития рынка организованного выездного туризма в 2026 году", - уверены аналитики АТОР. /TOURBUS.RU





