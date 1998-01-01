Новости

Названы лидеры развития туризма стран Содружества

Индекс рейтинга устойчивого развития туризма СНГ возглавили Россия, Беларусь и Азербайджан

В преддверии новогодних праздников на заседании Международного совета устойчивого развития туризма (МСУРТ) был представлен Индекс устойчивого развития туризма СНГ. Эксперты подвели новогодние итоги года по росту спроса на отдых россиян в странах Содружества, - сообщает наш специальный корреспондент.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Николай Валуев прокомментировал, что в стране в последние несколько лет активно внедряются принципы устойчивого туризма – как в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», так и в рамках иных инициатив.

Но и каждая из стран СНГ реализует отдельные проекты и инициативы в сфере устойчивого туризма и конкуренция в Индексе между некоторыми странами чрезвычайно высока: соседние места в ранжированном списке различаются всего на сотые доли балла.

Любая страна Содружества имеет реальную возможность оказаться в числе лидеров индекса в обозримой перспективе.

Так, в ТОП-3 рейтинга вошли Азербайджан и Белоруссия.

Сегодня в Азербайджане активно реализуется комплекс мер по сокращению использования одноразового пластика в гостеприимстве. В Баку работают около 10 отелей, прошедших международную сертификацию устойчивого туризма.

Беларусь, занимающая третье место, - также делает значительную ставку на развитие экотуризма. В республике для туристов обустроены десятки экологических троп и маршрутов протяженностью от 1 до 250 км, в том числе в границах национальных парков.

В Казахстане разработана комплексная система финансовой поддержки (субсидирования) предпринимательской деятельности в сфере туризма, а в Узбекистане внедряются новые туристские услуги на сельских территориях, которые дают туристам возможность погрузиться в традиционный уклад жизни, познакомиться с местными обычаями, ремеслами и кухней.

Добавим, что в январе–ноябре 2025 года Узбекистан посетили 923,7 тыс. туристов из России — плюс 14,5% к прошлому году. По итогам 2025-го показатель может достигнуть 1 млн гостей из РФ. Турпоток уже превысил итоги 2024 года и в 1,4 раза вырос по сравнению с 2023 годом.

Стратегия развития туризма в Узбекистане и Таджикистане делает ставку на усиление позиций в экотуризме, включает создание экологически чистых маршрутов и объектов в природных зонах, а также привлечение инвестиций для создания экологически чистых туристических объектов и улучшения инфраструктуры.

Николай Валуев также добавил, что несмотря на достигнутые странами СНГ успехи в отношении развития отдельных аспектов устойчивого туризма, страны Содружества все еще не являются лидерами этой повестки в глобальном контексте.

/TOURBUS.RU