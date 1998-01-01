ПРАВИЛА ГОДА В реестре быть обязан!

С 6 сентября статья 14.39. КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об оказании услуг средств размещения» излагается в новой редакции.

Новые положения административного кодекса предусматривают ответственность за нарушение требований законодательства о предоставлении услуг средств размещения, в частности, за деятельность без включения сведе- ний в реестр классифицированных средств размещения, указание недостоверных сведений о типе и категории средства размещения.

Также с 1 сентября 2025 года вступили в силу положения закона, устанавливающие требования к деятельности гостевых домов в 18 регионах России, а также условия их включения в федеральный реестр и прохождения процедуры классификации. Теперь гостевые дома смогут проходить процедуру самооценки в системе Росаккредитации.

С 1 января 2026 года деятельность гостевых домов в регионах, входящих в эксперимент, без внесения в реестр не допускается, а рекламные ресурсы, включая агрегаторы, без указания идентификационного номера гостевого дома не смогут размещать информацию об объекта

х. РЕФОРМА ГОДА Введение обязательной аттестации экскурсоводов и гидов

С 6 сентября за оказание экскурсионных услуг без привлечения аттестованного экскурсовода или гида-переводчика выносится предупреждение или административный штраф.

Также предусмотрены штрафы за работу экскурсовода или гида без нагрудной карточки-бейджа, за нарушение правил оказания услуг и прочие несоблюдения норм работы.

НАША НЕЗАВИСИМОСТЬ Локализация и импортонезависимость онлайн-систем

Российские игроки ускоренно создают и масштабируют собственные технологические решения. В 2025 году активно развивались локальные системы бронирования, эквайринга и отчетности. NDC-интеграции с российскими и зарубежными авиакомпаниями — от Utair и "Победы" до Pegasus, Flynas и Ajet — укрепляют прямые каналы продаж без зависимости от глобальных GDS.

Импортонезависимость перестала быть вынужденной мерой и превратилась в стратегическое преимущество: рынок строит устойчивую технологическую экосистему с фокусом на локальных данных и безопасности.