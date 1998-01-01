|
туристический бизнес
для профессионалов
29 декабря
Что главного произошло в российском туризме в 2025 году
Продолжаем обзор главных событий уходящего года в сфере отечественного туризма по версии «Турбизнеса»
Мы продолжаем начатый в среду и четверг обзор главных событий уходящего года в сфере отечественного туризма по версии «Турбизнеса»
ПРАВИЛА ГОДА
В реестре быть обязан!
С 6 сентября статья 14.39. КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об оказании услуг средств размещения» излагается в новой редакции.Новые положения административного кодекса предусматривают ответственность за нарушение требований законодательства о предоставлении услуг средств размещения, в частности, за деятельность без включения сведе- ний в реестр классифицированных средств размещения, указание недостоверных сведений о типе и категории средства размещения.
Также с 1 сентября 2025 года вступили в силу положения закона, устанавливающие требования к деятельности гостевых домов в 18 регионах России, а также условия их включения в федеральный реестр и прохождения процедуры классификации. Теперь гостевые дома смогут проходить процедуру самооценки в системе Росаккредитации.
С 1 января 2026 года деятельность гостевых домов в регионах, входящих в эксперимент, без внесения в реестр не допускается, а рекламные ресурсы, включая агрегаторы, без указания идентификационного номера гостевого дома не смогут размещать информацию об объекта
х.
РЕФОРМА ГОДА
Введение обязательной аттестации экскурсоводов и гидов
С 6 сентября за оказание экскурсионных услуг без привлечения аттестованного экскурсовода или гида-переводчика выносится предупреждение или административный штраф.
Также предусмотрены штрафы за работу экскурсовода или гида без нагрудной карточки-бейджа, за нарушение правил оказания услуг и прочие несоблюдения норм работы.
НАША НЕЗАВИСИМОСТЬ
Локализация и импортонезависимость онлайн-систем
Российские игроки ускоренно создают и масштабируют собственные технологические решения. В 2025 году активно развивались локальные системы бронирования, эквайринга и отчетности. NDC-интеграции с российскими и зарубежными авиакомпаниями — от Utair и "Победы" до Pegasus, Flynas и Ajet — укрепляют прямые каналы продаж без зависимости от глобальных GDS.
Импортонезависимость перестала быть вынужденной мерой и превратилась в стратегическое преимущество: рынок строит устойчивую технологическую экосистему с фокусом на локальных данных и безопасности.
/TOURBUS.RU
Окончание обзора - в нашем завтрашнем выпуске
