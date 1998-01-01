|
Эксперты: Россияне могут свободно посещать Таиланд, если они раньше были в Камбодже
27 декабря Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня в зоне конфликта
Российских туристов не ограничивают во въезде в Таиланд, сообщили сегодня в Российском союзе туриндустрии.
"Таиланд не запрещает въезд для туристов из России, которые ранее посещали Камбоджу.
Однако стоит учитывать, что в этом году визовая политика стала строже. Это касается, так называемых visa run поездок на несколько дней", - пояснили в объединении.
Основная часть путешественников прибывает в страну авиасообщением и проводит отдых в туристических регионах, расположенных на значительном удалении от границы с Камбоджей", - сообщила менеджер департамента ЮВА туроператора "Спектрум", эксперт РСТ Валерия Мильченко.
Массовых задержаний российских туристов по прилету в Таиланд нет, о случаях отказа во въезде информации нет, сообщила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Есть информация о единичных случаях, я подозреваю, что все они и тиражируются в СМИ. Конфликт между Таиландом и Камбоджей тлеющий, и все эти проверки на границе – это дополнительные меры безопасности. Посещение Камбоджи не является поводом для запрета на путешествие в Таиланд. Таких прецедентов вообще нет.
Нам не известно о случаях отказа во въезде в Таиланд организованным туристам", - рассказала она на пресс-конференции на минувшей неделе.
Тогда же посольство РФ в Таиланде призвало россиян воздержаться от поездок в районы Таиланда, граничащие с Камбоджей.
