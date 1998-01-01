Эксперты: Россияне могут свободно посещать Таиланд, если они раньше были в Камбодже

27 декабря Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня в зоне конфликта

Российских туристов не ограничивают во въезде в Таиланд, сообщили сегодня в Российском союзе туриндустрии.

"Таиланд не запрещает въезд для туристов из России, которые ранее посещали Камбоджу.

Однако стоит учитывать, что в этом году визовая политика стала строже. Это касается, так называемых visa run поездок на несколько дней", - пояснили в объединении.



Как отметили в РСТ, туроператоры не фиксируют падения спроса на путешествия в Таиланд в связи с конфликтом между странами, отдыху российских туристов на курортах страны ничего не угрожает.

Ранее СМИ сообщали, что Таиланд ужесточил въездной контроль на сухопутных границах для граждан третьих стран из-за обострения конфликта с Камбоджей, в страну якобы не пустили в том числе и россиян.



"У наших туристов не возникало каких-либо затруднений с посещением Таиланда.

Основная часть путешественников прибывает в страну авиасообщением и проводит отдых в туристических регионах, расположенных на значительном удалении от границы с Камбоджей", - сообщила менеджер департамента ЮВА туроператора "Спектрум", эксперт РСТ Валерия Мильченко.

По словам туроператоров, риск столкнуться с дополнительным контролем выше у самостоятельных путешественников, чем у организованных.

Массовых задержаний российских туристов по прилету в Таиланд нет, о случаях отказа во въезде информации нет, сообщила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Есть информация о единичных случаях, я подозреваю, что все они и тиражируются в СМИ. Конфликт между Таиландом и Камбоджей тлеющий, и все эти проверки на границе – это дополнительные меры безопасности. Посещение Камбоджи не является поводом для запрета на путешествие в Таиланд. Таких прецедентов вообще нет.

Нам не известно о случаях отказа во въезде в Таиланд организованным туристам", - рассказала она на пресс-конференции на минувшей неделе.



Как отметила Майя Ломидзе, очереди на паспортном контроле если и есть, то являются следствием большого количества туристов, а не дополнительных проверок.

"Проверки в наименьшей степени касаются российских граждан, потому что российский рынок, очень важен для Таиланда. Но случаи проверок могут быть на границе", - пояснила она.



Как напоминает «Интерфакс», 7 декабря на границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение военных. Армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации конфликта.

Тогда же посольство РФ в Таиланде призвало россиян воздержаться от поездок в районы Таиланда, граничащие с Камбоджей.



27 декабря Таиланд и Камбоджа подписали соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта.

/TOURBUS.RU