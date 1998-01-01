|
29 декабря
Началась программа полетов туроператора Fun&Sun и авиакомпании Oman Air в Салалу
В рамках зимней программы планируется перевезти на оманский курорт до 10 тыс. российских туристов
Из столичного аэропорта Шереметьево в субботу был выполнен первый рейс полетной программы авиакомпании Oman Air в Салалу, город на юге Омана, сообщили нам в пресс-служба консолидатора программы туроператора Fun&Sun.
«Национальный перевозчик Омана авиакомпания Oman Air выполнила первый рейс в Салалу из столичного аэропорта Шереметьево, он был загружен на 100%. На период новогодних каникул и до 17 января туры в Салалу с перелетом на прямых рейсах также полностью проданы. Рейсы в Салалу запланированы до 9 мая 2026 года», - говорится в сообщении.
Ранее Oman Air и Fun&Sun подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого туроператор стал консолидатором полетной программы.
Всего планируется перевезти в Салалу до 10 тыс. российских туристов. В дальнейшем полетная программа может стать круглогодичной.
В Салале есть отели с популярной у россиян системой «все включено» двух типов – с включенным алкоголем и без него.
По оценке соруководителя комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генерального директора компании «АРТ-Тур» Дмитрия Арутюнова, Оман с каждым годом все больше востребован на российском рынке.
«Однажды посетив страну, туристы влюбляется в нее, приезжают повторно, чтобы познакомиться с разными местами и достопримечательностями. Страна очень разная по климату и природе, по ней интересно путешествовать.
С появлением прямого рейса из Москвы в Салалу направление в целом будет активнее развиваться», - рассказал он.
Директор по связам с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева отметила, что с появлением прямого рейса в Салалу ситуация на направлении кардинально изменится.
«Прошлый зимний сезон отработали успешно, текущие продажи показывают двухкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
И если раньше рейсы Oman Air использовали, скорее, в качестве транзита по пути в Индию, Таиланд, на Мальдивы, то сейчас все чаще обращают внимание на Оман как самостоятельное направление с интересной экскурсионной программой», - пояснила она.
В компании Anex также назвали Оман одним из стремительно развивающихся направлений: продажи идут хорошо, туры бронируются вплоть до марта.
«Туристов привлекает разнообразие отельной базы, новые гостиницы, привычная система питания, прямой перелет и прекрасный пляжный отдых. Напомним, что в Омане есть отели, работающие в безалкогольном режиме, важно уточнять заранее.
Чаще всего россияне выбирают отели 4-5*», - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Виктория Худаева.
По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2024 году Оман с целью туризма посетили около 14 тыс. россиян.
По статистике Министерства туризма и культурного наследия страны, российский турпоток составил около 45 тыс. Разница связана с тем, что часть туристов прибывали в страну стыковочными рейсами или на круизных лайнерах.
За первые три квартала турпоток в страну составил 8,8 тыс. Россиян.
