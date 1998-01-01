Началась программа полетов туроператора Fun&Sun и авиакомпании Oman Air в Салалу

В рамках зимней программы планируется перевезти на оманский курорт до 10 тыс. российских туристов

Из столичного аэропорта Шереметьево в субботу был выполнен первый рейс полетной программы авиакомпании Oman Air в Салалу, город на юге Омана, сообщили нам в пресс-служба консолидатора программы туроператора Fun&Sun.

«Национальный перевозчик Омана авиакомпания Oman Air выполнила первый рейс в Салалу из столичного аэропорта Шереметьево, он был загружен на 100%. На период новогодних каникул и до 17 января туры в Салалу с перелетом на прямых рейсах также полностью проданы. Рейсы в Салалу запланированы до 9 мая 2026 года», - говорится в сообщении.



В компании уточняют, что в дальнейшем полеты будут выполняться по средам и субботам. Вылеты из Москвы – в 07:15, прибытие в Салалу — в 15:15. Обратный рейс из Омана – в 23:55 с прилетом в Шереметьево на следующий день в 06:10. Время перелета составляет 6,5–7 часов.

Ранее Oman Air и Fun&Sun подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого туроператор стал консолидатором полетной программы.

Всего планируется перевезти в Салалу до 10 тыс. российских туристов. В дальнейшем полетная программа может стать круглогодичной.



Салала – второй по величине город Омана, расположенный в тысяче километров к югу от столицы на побережье Индийского океана.

Высокий сезон в Салале продолжается с октября по апрель. Летом здесь идут дожди, а средняя температура составляет около 25 градусов. Благодаря большому количеству осадков в Омане больше зелени, чем в других странах Аравийского полуострова. Температура воды в Индийском океане круглый год составляет около 24-25 градусов.

В Салале есть отели с популярной у россиян системой «все включено» двух типов – с включенным алкоголем и без него.

Визы для туристических поездок на срок до 30 дней россиянам не нужны, - рассказали также в пресс-службе.

По оценке соруководителя комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генерального директора компании «АРТ-Тур» Дмитрия Арутюнова, Оман с каждым годом все больше востребован на российском рынке.

«Однажды посетив страну, туристы влюбляется в нее, приезжают повторно, чтобы познакомиться с разными местами и достопримечательностями. Страна очень разная по климату и природе, по ней интересно путешествовать.

С появлением прямого рейса из Москвы в Салалу направление в целом будет активнее развиваться», - рассказал он.

Директор по связам с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева отметила, что с появлением прямого рейса в Салалу ситуация на направлении кардинально изменится.

«Прошлый зимний сезон отработали успешно, текущие продажи показывают двухкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И если раньше рейсы Oman Air использовали, скорее, в качестве транзита по пути в Индию, Таиланд, на Мальдивы, то сейчас все чаще обращают внимание на Оман как самостоятельное направление с интересной экскурсионной программой», - пояснила она.

В компании Anex также назвали Оман одним из стремительно развивающихся направлений: продажи идут хорошо, туры бронируются вплоть до марта.

«Туристов привлекает разнообразие отельной базы, новые гостиницы, привычная система питания, прямой перелет и прекрасный пляжный отдых. Напомним, что в Омане есть отели, работающие в безалкогольном режиме, важно уточнять заранее.

Чаще всего россияне выбирают отели 4-5*», - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Виктория Худаева.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2024 году Оман с целью туризма посетили около 14 тыс. россиян.

По статистике Министерства туризма и культурного наследия страны, российский турпоток составил около 45 тыс. Разница связана с тем, что часть туристов прибывали в страну стыковочными рейсами или на круизных лайнерах.

За первые три квартала турпоток в страну составил 8,8 тыс. Россиян.

/TOURBUS.RU

Фото: TB