Тренды командировок 2025 года: увеличение продолжительности поездок и интерес к регионам

Компания «Аэроклуб» подвела итоги уходящего года в сфере делового туризма

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали спрос на перелеты по России среди представителей бизнеса и подвели итоги деловой активности в 2025 году.

Одним из ключевых трендов стало увеличение средней продолжительности командировок на 19%: за год она выросла на один день и достигла пяти дней, при этом число перелетов сократилось на 8% вследствие оптимизации тревел-политики.

«Мы видим, что компании переходят к более осознанному управлению командировками: сотрудники проводят в поездках больше времени, а сами поездки планируются заранее.

Такой подход помогает оптимизировать бюджеты и снижает нагрузку на сотрудников, повышая эффективность командировок для бизнеса», – отмечает управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Доля билетов, купленных за три недели и ранее, выросла на 12% и достигла трети всех продаж (24% в 2024 году).

Бронирования «в последний момент» – за неделю до вылета и менее – сократились: объем таких билетов уменьшился на 14%, а доля снизилась до 36% против 39% годом ранее.

Также эксперты отметили изменение географии командировок – две столицы уступают регионам, где наблюдается рост деловой активности. Путешествия в Москву сократились на 15%, тем не менее, на нее пришлась четверть всех деловых перелетов (27% в 2024 году).

На рейсы в Санкт-Петербург спрос снизился на 22% и его доля упала до 9% (11% годом ранее). При этом Северная столица стала городом с самой короткой средней продолжительностью командировок – три дня. Число перелетов в Сочи сохранилось на уровне 2024 года, как и доля 5%.

Средняя длительность командировок в этот город составила пять дней.

В десятку наиболее востребованных направлений также вошли: Красноярск (+3% к 2024), Екатеринбург (-11%), Казань (-7%), Иркутск (+6%), Новосибирск (+1%), Уфа (+1%) и Тюмень (-3%).

В ряде регионов фиксируется значительный рост длительности командировок: в Благовещенске среднее пребывание достигло 12 дней (+11%), в Новосибирске увеличилось на 65% до 7,5 дней, а в Уфе – на 40% (8,4 дня).

За год экономкласс подорожал на 12% и в среднем обходился бизнес-туристам в 18 400 рублей за перелет в одну сторону. Самые дорогие билеты зафиксированы на рейсах в Благовещенск (30 400 рублей), наиболее доступные – в Казань и Калининград (12 000 рублей).

Средняя стоимость бизнес-класса выросла на 2% и составила 78 000 рублей.

При этом спрос на перелеты в салоне бизнес-класса сократился на 4%, а его доля среди корпоративных перелетов достигла 3,4%.

/TOURBUS.RU