Новогодний культурный туризм: Индийские наряды, саратовские символисты и поэтика русского пейзажа Наш портал изучил, что посмотреть в Москве и за пределами в январе

«Русская игрушка: Символ. Образ. Традиция» в парке «Зарядье» В преддверии январских праздников Парк «Зарядье» совместно с проектом «СВОЯСИ» открыл выставку о русской игрушке: «Русская игрушка: Символ. Образ. Традиция». Новая экспозиция продолжает исследование жизни традиции в современном искусстве, начатое выставкой «Сокровенное-Живое», и рассказывает о многовековой истории и трансформации русской игрушки — от сакрального оберега до символа праздника и объекта современного искусства. Каждый объект на выставке представляет современное художественное переосмысление игрушки — возрождение древнейших резных деревянных кукол-оберегов, бытовавших на Русском Севере; детские воспоминания о дымковской игрушке, плюшевом медведе и лошадках-качалках, выраженные в живописи и фарфоре; рождественские символы, бывшие всегда неотъемлемой частью зимних праздников. Игрушка становится предметом искусства и художественным высказыванием, возвращая себе изначальное символическое значение. С 17 декабря — 9 марта «Индия. Ткань времени» в музее-заповеднике «Царицыно» 23 декабря в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открылся масштабный международный выставочный проект «Индия. Ткань времени», который уже признали одним из самых значимых событий в области декоративно-прикладного искусства, моды и туризма. Более 300 образцов аутентичных тканей и костюмов прибыли в Россию из коллекций Национального музея ремесел в Дели, государственных музеев России, частных коллекций, модных домов и дизайнеров. «Придумано в Индии – подхвачено всем миром»- вот главная идея выставки. Экспозиция исследует влияние индийских тканей на культуру Востока и Запада, интерпретацию традиционных узоров и техник, символов и кодов в моде и массовой культуре ХХ и ХХI веков. Выставка продлится до 12 апреля 2026 года. «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» в «Мелихово» В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» открылась выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа», приуроченная к 165-летию со дня рождения писателя и художника. В новом камерном выставочном пространстве чеховской усадьбы представлены 24 подлинных этюда Исаака Левитана. В основе выставки – идея сопоставления творческих методов двух мастеров пейзажа: Левитана – в живописи, Чехова – в литературе. Два больших художника и два больших друга, они вели диалог не только в жизни, но и в искусстве. 17 декабря 2025 - 4 июня 2026 «Саврасов и тишина» в «Новом Иерусалиме» 23 декабря в музее «Новый Иерусалим» в Истре начала работу выставка «Саврасов и тишина», приуроченная к 195-летию со дня рождения Алексея Саврасова. В экспозицию вошли 66 работ, среди которых полотна самого Саврасова и других известных пейзажистов XIX–XXI веков, среди которых Архип Куинджи, Исаак Левитан, Николай Дубовской, Аполлинарий Васнецов, Георгий Нисский и другие. Проект задуман как сопоставление наследия одного из основоположников русского лирического пейзажа с работами мастеров разных эпох — от художников XIX–XX веков до авторов, работающих сегодня с инсталляцией и видеоартом. Как отмечают организаторы, ключевым понятием выставки стала «тишина» — особое «космическое» звучание, которое кураторы увидели в лучших пейзажах Саврасова и попытались проследить в работах последующих эпох. Часть полотен демонстрируется впервые после реставрации. До 31 мая 2026 года «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х» в павильоне «Рабочий и колхозница» В павильоне «Рабочий и колхозница» при поддержке Департамента культуры города Москвы Музей Москвы и ВДНХ открылась выставка, ставшая продолжением цикла международных и национальных проектов на базе городских музеев, анонсированного Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Посетителям представят более 200 скульптурных, графических и живописных произведений, большая часть которых впервые будет показана широкой публике. Работы для уникальной экспозиции собирали по всей стране: в ее формировании приняли участие 14 российских музеев», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. Экспозиция построена хронологически: посетитель пройдет путь саратовских художников — от знаменитых объединений «Голубая роза» и «Алая роза» к радикальным новациям эпохи авангарда, проектам советской фрески и поискам новой картины 1930–1950-х. Таким образом, зритель получит представление об истории раннего советского искусства, но сквозь особую, узнаваемую оптику саратовской школы. С 19 декабря — 17 мая 2026 «На свет из темноты» в Историческом музее С 17 декабря в Историческом музее Москвы открыта выставка знаменитого художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова. Один из самых известных и титулованных российских ювелиров - он известен мастерским владением техникой художественной эмали и виртуозным сочетанием различных материалов. Проект был задуман автором еще в 2021 году и объединяет 54 уникальных ювелирных изделия, каждое из которых несет глубокий смысл. Экспозиция представляет собой художественную композицию: "Бабочки. Затмение", "На свет из темноты" и "Цель", где архитектурные элементы - колонны - символизируют нравственные ориентиры, а застывшие в воздухе бабочки олицетворяют обновление и перерождение. По 9 марта 2026 года /TOURBUS.RU

