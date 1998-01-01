“Островок”: Бронирование иностранными туристами российских отелей на новогодние праздники выросло на 17%

Среди направлений лидирует Москва, а наибольший рост турпотока обеспечили туристы из Турции и стран Ближнего Востока

Число бронирований, сделанных зарубежными туристами в российских объектах размещения на новогодние праздники, заметно выросло н по сравнению с прошлым годом, среди направлений лидирует Москва, следует из данных сервиса онлайн-бронирований "Островок".

"Число бронирований, сделанных зарубежными туристами в российских объектах размещения на новогодние праздники, выросло на 17% относительно прошлого года. Среди направлений лидирует Москва, а наибольший рост турпотока обеспечили туристы из Турции и стран Ближнего Востока.

Так, число бронирований от туристов из Турции выросло почти в два раза за год, из ОАЭ – на 36%, из Саудовской Аравии – на 30%. Туристы из Индии совершили на 38% больше бронирований, чем в прошлом году. Более умеренные темпы демонстрируют туристы из стран ближайшего зарубежья и СНГ (рост на 8%), а также Китая (на 6%)", - отмечается в исследовании сервиса.



По данным «Островка», зарубежные туристы тратят на отдых в России на 60% больше, чем российские путешественники – средняя стоимость размещения в отеле у них составляет 11,9 тыс. рублей за ночь, у россиян – 7,5 тыс. рублей.

В поездках по России в 90% случаев зарубежные гости останавливаются в отелях, причем чаще в отелях более высоких категорий.

На отели 4 и 5* приходится более половины всех бронирований от иностранных туристов (в сумме 61%).

В пресс-службе холдинга Cosmos Hotel Group также рассказали о высокой загрузке отелей бренда в Москве на новогодние каникулы, - добавляет «Интерфакс».



"Загрузка Московского кластера сети Cosmos на новогодние праздники, куда входит 9 отелей с общим номерным фондом более 3 тыс. номеров, на текущую дату достигла 90%.

При этом компания фиксирует перераспределение спроса на середину и вторую половину праздников, так как в этом году на предпраздничную неделю выпадает два рабочих дня. На период новогодних праздников россияне в среднем планируют поездки продолжительностью 2-4 дня", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили рост потока иностранных туристов в отели высокого уровня в центре Москвы: например, в отеле Cosmos Selection Moscow Arbat, открывшемся в конце июля этого года на Новом Арбате, с момента запуска более 50% гостей составили иностранные туристы.

Наибольшее количество отель принял из стран Ближнего Востока – Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана. Загрузка отеля на новогодние праздники превышает 85%.



Как подчеркнул президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, "доля иностранцев в этом сегменте продолжит расти в 2026 году на фоне расширения международных направлений и увеличения деловой активности с зарубежными партнёрами".

/TOURBUS.RU

Фото: eistra.info