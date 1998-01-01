Новости

В Министерстве туризма Израиля появился новый пост советника по развитию туризма из стран СНГ

На важный пост назначен Владимир Шкляр, многие годы успешно возглавлявший российское представительство Минтуризма Израиля

Министерстве туризма Израиля появилась новая и единственная в своем роде должность для развития туризма в Израиль из стран СНГ. Со вчерашнего дня ее занял Владимир Шкляр, который многие годы возглавлял российское представительство Министерства туризма Израиля при Посольстве Государства Израиль в РФ, - рассказали нам в пресс-службе Минтуризма ближневосточной страны.

«Цель моего назначения – определение и реализация стратегии Министерства туризма Израиля по привлечению туристов в Израиль из стран СНГ, которые занимают существенную долю в общем туристическом потоке. Потенциал увеличения турпотока из СНГ огромен. И мы приложим все усилия, чтобы его реализовать для того, чтобы большее количество путешественников смогли насладиться отдыхом на 4 морях Святой Земли», - рассказал Владимир Шкляр.

Как отметили в пресс-службе, всего за 11 месяцев 2025 г. из всех стран мира в Израиль приехал 1 190 200 путешественников, из них из СНГ 116 600. Это составляет 10% от общего туристического потока на Святую землю.

При этом количество туристов из РФ занимает первое место в Израиле по сравнению с показателями других стран СНГ.

Как сообщила на днях Ксения Воронцова, глава представительства Министерства туризма Израиля в РФ, деятельность российского представительства Министерства туризма Израиля возобновлена в полную силу.

Стартовали первые с пандемии рекламные кампании, подписаны контракты с двумя крупнейшими туроператорами РФ, организовано множество мероприятий для профессионалов туристического бизнеса, восстановлены пресс-туры.

Россия остается приоритетным рынком для Израиля не только в силу глубоких исторических и межкультурных связей, но и особенностей российского туриста, предпочитающего культурный и духовно обогащённый отдых, который готов предложить Израиль, - подчеркнула глава турофиса



2025-ый стал годом существенного расширения географии полетов между Россией и Израилем: количество городов вылета из РФ в Израиль возросло с 2 до 5. В начале года рейсы в Тель-Авив вылетали из Москвы и Сочи на крыльях двух авиакомпаний: «Азимут» и Red Wings.

В декабре 2025 г. рейсы осуществляются уже из пяти городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Краснодара. Их выполняют авиакомпании «Азимут», EL AL и Red Wings.

«Выйти в ближайшем будущем на уровень лучшего допандемийного года - вполне достижимая цель. Ведь сейчас туристический сезон в Израиле в самом разгаре. Путешественников ждут «дегустационный сет» из четырёх морей, обновлённая инфраструктура и насыщенный событийный календарь.

Погода радует: солнечно, температура выше +20°C. Израиль очень ждёт туристов из России», - заключила Ксения Воронцова.

/TOURBUS.RU

Фото: Минтуризма Израиля