Новости
26 декабря
РСТ просит агрегатор «Яндекс. Путешествия» не повышать базовую комиссию

Президент РСТ Илья Уманский считает, что действия «Яндекса» приведут к дестабилизации рынка онлайн-бронирования отелей и росту стоимости размешения 


Picture background

 

РСТ предлагает крупнейшему агрегатору «Яндекс. Путешествия» воздержаться от шагов, способных привести к дестабилизации рынка, и сохранить сложившийся стандарт базовой комиссии 15% как обеспечивающий баланс интересов сторон, - сообщает пресс-служба РСТ.

Отраслевой союз готов к обсуждению возможных форм развития сотрудничества в интересах отрасли, бизнеса и государства.

 

Как говорится в письме президента РСТ Ильи Уманского, направленном генеральному директору компании «Яндекс.Вертикали» Павлу Алешину, увеличение сервисом с 1 февраля 2026 года в одностороннем порядке условий сотрудничества со средствами размещения, а именно повышение базовой комиссии за реализацию гостиничных услуг с 15% до 17% может быть воспринято участниками рынка как экономически необоснованное и создающее дисбаланс сложившихся условий взаимодействия с партнерами.

 

«Во-первых, повышение комиссии происходит в момент существенного роста фискальной нагрузки на гостиничную отрасль, усугубляя положение этого низкомаржинального бизнеса. Так, с 1 января 2026 года увеличиваются предельные ставки турналога с 1% до 2%. При этом для малого и среднего предпринимательства, к которому относится большинство средств размещения, отменяются льготы по страховым взносам, которые раньше применялись к фонду оплаты труда. Одновременно во многих регионах перестают действовать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения.

В итоге общая налоговая нагрузка на средства размещения с начала 2026 года увеличивается, по оценкам участников рынка, на 10-15%, не считая роста цен со стороны поставщиков и естественных монополий», - сказано в письме РСТ.

 

Во-вторых, на рынке онлайн-дистрибуции гостиничных услуг на протяжении многих лет сформировался устойчивый рыночный стандарт базовой комиссии на уровне 15%.

Он был изначально сформирован крупнейшими международными платформами, прежде всего Booking.com, и затем принят и поддержан российскими агрегаторами, включая и «Яндекс».

 

Это, по словам экспертов РСТ, обеспечивало предсказуемость и стабильность экономических условий для средств размещения. Попытка одностороннего отхода от стандарта крупнейшим участником рынка, доля которого составляет порядка 30%, способна запустить цепную реакцию и привести к массовому пересмотру комиссионных ставок другими агрегаторами. Это в целом дестабилизирует рынок.

К тому же повышение базовой комиссии неизбежно приведет к росту стоимости размещения для конечного потребителя, снизит доступность внутреннего туризма, окажет негативное влияние на спрос.

 

В то же время в России реализуется национальный проект «Туризм и гостеприимство», в рамках которого планируется к 2030 году увеличить количество турпоездок внутри страны до 140 млн, а также повысить доступность туристических услуг. Значительный рост комиссионной нагрузки со стороны крупнейшего канала дистрибуции способно привести к результатам, прямо противоположным поставленным целям, дополнительно снизив инвестиционную привлекательность гостиничного сектора.

 

«Мы также отмечаем тот факт, что предлагаемое повышение базовой комиссии исходит от компании, обладающей уникальным положением на рынке цифровых сервисов. В отличие от большинства других каналов онлайн-дистрибуции «Яндекс Путешествия» опираются на собственную экосистему и преимущественный доступ к высокообъемному пользовательскому трафику, который формируется за счет поисковых, картографических и других сервисов группы «Яндекс».

То есть экономическая модель агрегатора не предполагает сопоставимых с рынком затрат на закупку трафика, что объективно отличает его позицию от других участников рынка и делает повышение базовой комиссии особенно чувствительным и воспринимаемым гостиничной отраслью как несправедливое», - подчеркивается в письме РСТ.

 

Как мы сообщали вчера, сервис онлайн-бронирования «Яндекс Путешествия» уведомил объекты размещения о повышении с 1 февраля базовой комиссии с 15% до 17%.

Для участников программ продвижения комиссия вырастет еще больше - до 20% в разряде «Премиум» и до 25% в «Премиум PRO».

/TOURBUS.RU

 


