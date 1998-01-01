«Azimut Парк Отель Архыз» 4* на 180 номеров открылся в Архызе

В планах сети — открытие на популярном горном курорте еще одного отеля уровня 5* на 220 номеров

Крупнейшая российская гостиничная сеть продолжает расширять географию присутствия и открывает первый отель на знаменитом горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии.

“AZIMUT Парк Отель Архыз 4*” расположен в самом центре курортного поселка Романтик, в окружении туристической инфраструктуры и всего в 2 минутах ходьбы от горнолыжных подъемников. Объект включает 180 номеров различных категорий, площадью от 24 до 62 м2, в том числе номера полулюкс и люкс с панорамными видами, а также просторные апартаменты с мини-кухней.

Отель ориентирован как на активный, так и семейный отдых. В большинстве номеров предусмотрены дополнительные места для комфортного размещения семей с детьми, а у маленьких гостей в отеле есть своя игровая комната.

В гостинице открыт современный спа-комплекс с тренажерным залом, саунами, хамамом, бассейном и процедурными кабинетами для восстановления сил после активного дня. Для удобства гостей есть специальные комнаты хранения спортивного инвентаря, а также работает магазин-прокат горнолыжного оборудования.

Инфраструктура отеля включает также ресторан на 200 посадочных мест, где гостям предложат завтрак в формате шведского стола и обслуживание по меню а-ля карт с блюдами кавказской и европейской кухни. Для проведения деловых и торжественных мероприятий на территории отеля действует конференц-зал.

Всесезонная концепция курорта предполагает круглогодичную работу отеля с акцентами на зимние виды спорта, летний треккинг, оздоровительные и экотуры. Зимой гостей ждут 27 км горнолыжных трасс, 9 канатных дорог и захватывающие виды на хребты Абишира-Ахуба и Габулу.

Летом поток туристов и альпинистов привлекают уникальные ландшафты и необычные экотропы протяженностью 44 км. Дорога из аэропорта Минвод до “AZIMUT Парк Отель Архыз 4*” займет порядка 3,5 часов.

Максим Бродовский, генеральный директор AZIMUT Hotels, отмечает:

«Открытие отеля AZIMUT в Архызе является частью нашей стратегии по развитию сети на ключевых горнолыжных курортах России. Архыз – стремительно набирающее популярность направление. За 2024 год турпоток на курорт вырос на 20% и превысил 1 млн человек. При этом качественных объектов размещения здесь по-прежнему не хватает.

Сейчас мы открываем свой первый четырехзвездочный отель у подножья Северного склона, а вскоре планируем запустим еще один – премиальный отель 5* на 220 номеров.

Уверен, что наши отели в Архызе не только повысят уровень сервиса на курорте, но и позволят принимать еще больше гостей в этом потрясающе красивом месте».

/TOURBUS.RU

Фото: AZIMUT Hotels



