туристический бизнес
для профессионалов
25 декабря
«Azimut Парк Отель Архыз» 4* на 180 номеров открылся в Архызе
В планах сети — открытие на популярном горном курорте еще одного отеля уровня 5* на 220 номеров
Крупнейшая российская гостиничная сеть продолжает расширять географию присутствия и открывает первый отель на знаменитом горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии.
Отель ориентирован как на активный, так и семейный отдых. В большинстве номеров предусмотрены дополнительные места для комфортного размещения семей с детьми, а у маленьких гостей в отеле есть своя игровая комната.
В гостинице открыт современный спа-комплекс с тренажерным залом, саунами, хамамом, бассейном и процедурными кабинетами для восстановления сил после активного дня. Для удобства гостей есть специальные комнаты хранения спортивного инвентаря, а также работает магазин-прокат горнолыжного оборудования.
Инфраструктура отеля включает также ресторан на 200 посадочных мест, где гостям предложат завтрак в формате шведского стола и обслуживание по меню а-ля карт с блюдами кавказской и европейской кухни. Для проведения деловых и торжественных мероприятий на территории отеля действует конференц-зал.
Всесезонная концепция курорта предполагает круглогодичную работу отеля с акцентами на зимние виды спорта, летний треккинг, оздоровительные и экотуры. Зимой гостей ждут 27 км горнолыжных трасс, 9 канатных дорог и захватывающие виды на хребты Абишира-Ахуба и Габулу.
Летом поток туристов и альпинистов привлекают уникальные ландшафты и необычные экотропы протяженностью 44 км. Дорога из аэропорта Минвод до “AZIMUT Парк Отель Архыз 4*” займет порядка 3,5 часов.
Максим Бродовский, генеральный директор AZIMUT Hotels, отмечает:
Сейчас мы открываем свой первый четырехзвездочный отель у подножья Северного склона, а вскоре планируем запустим еще один – премиальный отель 5* на 220 номеров.
Уверен, что наши отели в Архызе не только повысят уровень сервиса на курорте, но и позволят принимать еще больше гостей в этом потрясающе красивом месте».
/TOURBUS.RU
Фото: AZIMUT Hotels
