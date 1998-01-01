Новости

Продолжаем обзор главных событий уходящего года в сфере отечественного туризма по версии «Турбизнеса»

ПРОРЫВ ГОДА

Введение безвизового режима с КНР и рост турпотока в Китай

Китай 15 сентября ввел безвизовый режим для российских туристов, пока что решение принято на один год. Для въезда нужен загранпаспорт со сроком действия минимум полгода с даты поездки.

Необходимы также подтверждение брони отеля и обратный билет. Безвизовый режим позволяет находиться в КНР до 30 дней.

По информации «Яндекс Путешествий», уже спустя месяц после введения безвиза количество бронирований отелей в Поднебесной выросло в 2,4 раза, число авиабилетов в КНР в 5 раз превысило показатели предыдущего периода.

Наибольшим спросом в этом году пользуются Шанхай (29% от общего числа бронирований зарубежных отелей), Пекин (23%), Гуанчжоу (9%).

Китай стабильно входит в Топ-5 популярных направлений выезда российских туристов.

Турпоток россиян в Китай в 2024 году превысил 1,5 миллиона. Рост туризма в Поднебесную по итогам 1-го полугодия составил 43,5%. Всего в 2025 г. в КНР ждут до двух млн россиян.

ПРОЕКТЫ ГОДА

В России продолжается создание новых крупных курортов

При поддержке корпорации Туризм.РФ реализуется около двух десятков крупных инвестиционных проектов в сфере туризма по всей России. В том числе, восемь новых проектов, связанных с активным зимним туризмом.

Работа ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Многие из создаваемых всесезонных курортов уже были подробно представлены на страницах портала«Турбизнес». В их числе - Новая Анапа, Завидово, Коприно, Казань Марина, Байкальская слобода, парк «Три вулкана».

В ноябрьском выпуске журнала ТБ мы рассказали и о крупных горнолыжных проектах по всей России – Новом Шерегеше на Кузбассе, Аджигардаке в Челябинской области, Долине Айна на Сахалине, Лагонаки в Адыгее, Парке «Три Вулкана» на Камчатке, Манжероке на Алтае и др.

РЕКОРД ГОДА

Выездной туризм вырос более чем на треть

По предварительному прогнозу, не менее 14 млн российских организованных туристов отдохнут за рубежом по итогам 2025 года, общий выездной турпоток составит не менее 30 млн. Это примерно на 35% больше, чем в прошлом году.

По словам экспертов, росту выездного турпотка в этом году способствовали стабильный курс рубля и увеличение авиаперевозки. При этом спрос на поездки в Европу, куда нужна шенгенская виза и нет прямых рейсов, также в этом году вырос на 20% по сравнению с 2024 годом.

Рейтинг самых популярных туристических направлений возглавляет Турция. В Топ-5 также входят ОАЭ, Египет, Китай и Таиланд.

Продолжение обзора — в нашем завтрашнем выпуске

