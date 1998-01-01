|
|
25 декабря
Посол Индии в России: Безвизовый режим для российских тургрупп может быть запущен уже до конца этого года
Эксперты ожидают, что после введения безвиза спрос на путешествия в Индию вырастет на 25-30%
Индия, возможно, уже до конца года запустит безвизовый режим для туристических групп из России, заявил РИА “Новости” посол Индии в России Винай Кумар.
"Во время визита президента России премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о мерах, которые приведут к значительному росту туристических обменов. Отныне мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп. Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы", - сказал посол.
По его оценке, программа будет запущена очень скоро.
"Сейчас идут приготовления, связанные с логистикой и изменениями в системе", - пояснил посол.
Посол допустил, что Индия может уже до конца года начать выдавать такие визы.
Упрощение визового режима и улучшение транспортного сообщения позволит нарастить турпоток между Россией и Индией до 5 млн к 2030 году, сообщает между тем сегодня пресс-служба Минэкономразвития РФ.
"Потенциал взаимного туристического потока между Россией и Индией может достичь 5 млн поездок к 2030 году при условии реализации конкретных шагов. Ключевыми направлениями для этого должны стать упрощение визового режима и улучшение транспортного сообщения", - сказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в ходе первого заседания российско-индийской рабочей группы по туризму в Москве.
Ранее в Российском союзе туриндустриисообщили, что после введения безвиза спрос на путешествия в Индию вырастет на 25-30%.
Индийским туристам, в свою очередь, необходимо получать визу через российские консульства в Индии.
С 1 октября 2025 года к этому добавилась обязанность заполнять электронную карту прибытия (e-Arrival Card) до вылета, - отмечает «Интерфакс».
