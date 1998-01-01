Эксперты: Повышение комиссии агрегаторами создаст проблемы отельерам

Часть отельеров могут отказаться от продажи номеров через агрегаторов из-за монополизации рынка бронирования

Сервис онлайн-бронирования «Яндекс Путешествия» уведомил объекты размещения о повышении комиссии за бронирования номеров. Эксперты Российского союза туриндустрии считают, что от действий агрегатора пострадают, в первую очередь, небольшую отели, принимающие в основном туристов-индивидуалов и не развивающие другие каналы продаж, включая собственные сайты.

Кроме того, часть отельеров могут отказаться от продажи номеров через агрегаторов, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

С 1 февраля 2026 года «Яндекс Путешествия» повышают базовую комиссию за успешные бронирования с 15% до 17%, включая НДС. Для участников программ продвижения комиссия вырастет еще больше – до 20% в разряде «Премиум» и до 25% в «Премиум PRO».

Соруководитель комитета РСТ по гостиничной деятельности, инвестор отеля Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили полагает, что рынок снова ждет монополизация.

«Очевидно, что идет поглощение мелких игроков крупными. Экосистема «Яндекс Путешествия» уже сейчас близка к позиции монополиста – по сути, сервис выступает в роли Booking.com. У них огромный маркетинговый бюджет, удобный интерфейс, большая система лояльности», – говорит она.

Из всех онлайн-сервисов именно «Яндекс Путешествия» за последние три года показал самую высокую динамику роста: в январе 2022 года, по данным Travelline, его доля не превышала 1%.

«Новые условия сотрудничества с крупнейшим агрегатором скажутся, прежде всего, на тех отелях, у которых на него приходится большой объем бронирований, у кого не развиты собственные системы лояльности клиентов и у кого слабая служба собственных продаж. Это касается также гостиниц, где мало размещается групп и b2b сегмента, больше индивидуальных туристов.

Они чаще бронируют в агрегаторах, потому что системы позволяют им накапливать скидки и бонусы. Выход – в снижении зависимости от одной площадки, развитии разных каналов продаж, увеличивающих охват и снижающих риски», – говоритг-жа Шамликашвили.

С новыми комиссиями, а также увеличивающимся в 2026 году турналогом и необходимостью для отелей на УСН платить НДС финансовая нагрузка на них вырастет. Однако, как полагает эксперт РСТ, в ближайшем будущем гостиницы вряд ли будут повышать цены, так как они уже достигли предела при существующем спросе.

«В условиях неэластичного спроса повышение комиссии со стороны агрегаторов ляжет, прежде всего, на сами гостиницы.

Их маржинальность снизится, хотя и сейчас гостиничный бизнес – один из самых низкодоходных в стране, если взять налоговые требования и расходы на содержание, ведь мы платим, например, за отопление, водоснабжение, как промышленные предприятия», – сказала она.

Основатель сети Atelika Hotel Group Алексей Высоканов полагает, что растущие запросы агрегаторов вынуждают компанию пересмотреть объем сотрудничества с ними: «Новые размеры комиссий могут доходить до 25% за дополнительные услуги продвижения. При таких условиях нам придется пересмотреть объем сотрудничества с площадками, возможно, сосредоточившись на них лишь для отдельных объектов.

Тем более что основной объем продаж в нашей группе – около 70% – традиционно обеспечивают прямые каналы, а 20-25% приходится на туроператоров», – сказал он.

Как напоминают эксперты РСТ, весной 2022 года, после ухода из России сервиса Booking.com, сложилась похожая ситуация.

Гостиницы, которые продавали номера в основном через международного гиганта, какое-то время находились в сложном положении. При этом пока Booking.com работал в России, отельеры часто обвиняли его в монополизации рынка и завышенных комиссиях.

/TOURBUS.RU