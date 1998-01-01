Новости

Событийный туризм набирает обороты

Специалисты команды «Туту» и проекта «Медиаразведка» обсудили креативные туристические проекты

Cпециалисты команды «Туту» и проекта «Медиаразведка» провели во Всероссийском музее декоративного искусства на выставке - ярмарке в русском стиле «Светлица» презентацию проектов событийного туризма.

В преддверии новогодних праздников эксперты определили основные драйверы развития туризма в регионах, озвучили эффективные каналы привлечения путешественников, зоны развития и дали прогноз на 2026 год.

Также участники обсудили креативные туристические проекты и гастрономические тренды, привлекающие внимание путешественников и анонсировали книгу фотографа Андрея Белавина «Сердце России».

Говоря о драйверах развития туризма, спикеры отметили, что главный тренд развития регионов сегодня – это их природно- экологический потенциал, событийный туризм и транспортная доступность - развитие придорожной инфраструктуры.

В лидерах - республика Татарстан со своими скоростными межрегиональными речными рейсами и автомагистралью М12 и Воронежская область, где транзитный туризм активно функционирует благодаря трассе М4.

Также драйвером роста становятся уникальные маршруты и туристические предложения. Например, в Калининградской области восстанавливаются и открываются для показа прусские замки, а в Магаданской области появляются новые круизы.

Исследование сервиса путешествий «Туту» «Развитие туризма в регионах» подтверждает данные Министерства экономического развития об уверенном росте внутреннего турпотока по России. Некоторые регионы даже демонстрируют опережающие темпы, например, - Волгоградская область (рост на 50%) и Республика Калмыкия (на 40%). Приоритетной задачей 2026 года эксперты назвали формирование уникального туристического образа региона и повышение узнаваемости в медиасреде.

А самыми перспективными видами туризма были названы событийный (ожидаемый рост до 69%), автомобильный (до 52%) - число автотуристов сегодня активно растет, и рост усилится в ближайшие несколько лет, культурно - познавательный и гастрономический — изучение традиций, дегустация местной кухни, знакомство с новой культурой привлекают все больше и больше путешественников.

«Мы видим тенденцию расширения географии путешествий и перераспределения туристских потоков между регионами. Растет тренд на экотуризм: все больше туристов выбирают Алтай, Камчатку, Мурманск, Северный Кавказ, чтобы полюбоваться природным многообразием нашей страны в разное время года, — рассказал член совета директоров сервиса путешествий «Туту», член правления Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Игорь Сивец. - Активно развиваются межрегиональные проекты, такие как «БАМ туристический» в зоне Байкало-Амурской магистрали, Великий шелковый путь, проходящий по территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа, и другие. Они позволяют совмещать сразу несколько регионов в одном путешествии.

Кроме того, мы наблюдаем, что культурно – познавательный туризм, который всегда прочно стоял на первом месте, чуть «сдает свои позиции» событийному.

Люди уже хотят не просто путешествовать и смотреть достопримечательности, а получать некоторый опыт, участвовать, вовлекаться в процесс».

/TOURBUS.RU