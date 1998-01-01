Что главного произошло в российском туризме в 2025 году

Обзор главных событий уходящего года в сфере отечественного туризма по версии «Турбизнеса»

ОТКРЫТОЕ НЕБО

Открытие аэропортов Краснодар и Геленджик

«Аэрофлот» с 18 июля возобновил регулярные рейсы из Москвы в Геленджик после трехлетнего перерыва. По оценкам вице-президента АТОР, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, до конца года воздушная гавань Геленджика может принять до 120-160 тыс. туристов.

17 сентября «Аэрофлот» также выполнил первый за три года полет из Москвы в Краснодар. Одновременно было объявлено о начале полетов в Краснодар ряда ведущих российских авиакомпаний, а также о планах возобновить чартерные рейсы из столицы Кубани в Египет и Таиланд.

ПРЕМЬЕРА ГОДА

У России – свои горнолыжные подъемники

Компания РУСЛЕТ выпускает подвесные пассажирские канатные дороги самых разных типов и готова полностью обеспечивать российские курорты в горах.

«ТверьКанатДор» – новая производственная площадка РУСЛЕТ, расположенная в ОЭЗ «Эммаусс» Тверской области. Производственная мощность завода – 15 канатных дорог в год. И это только начало.

Линейка подвесных пассажирских канатных дорог, выпускаемая РУСЛЕТ, включает: 8-ми и 10-ти местные гондолы с отцепляемым зажимом, 4-х и 6-ти местные кресла с отцепляемым зажимом, траволаторы, канатные дороги маятникового типа.

Подъемники РУСЛЕТ уже работают на курорте Большой Вудъявр в заполярном Кировске. Вскоре появятся на склонах Эльбруса и на других курортах нашей страны.

АНТИРЕКОРД ГОДА

Внутренний туризм: снижение спроса

По данным РСТ, общий рост числа забронированных ночей в отелях РФ с июня по август составил лишь 1,1%. С учетом того, что в прошлом году за аналогичный период отрасль отмечала рост таких броней на 15,3%, налицо падение спроса после нескольких лет бурного взлета внутреннего туризма.

Краснодарский край из-за проблем, вызванных загрязнением черноморского побережья у берегов Анапы, показал снижение на 11,8% объемов проданных ночей. Ситуация в самой Анапе еще более сложная: количество броней в средствах размещения снизилось, по итогам летнего сезона, на 65%.

Помимо экологической катастрофы в Черном море, на снижение спроса повлияли еще как минимум три причины.

Первая – укрепление курса рубля по отношению к иностранной валюте, сделавшее предложение по отдыху за рубежом более конкурентным.

Вторая – высокая инфляция, снижающая доходы людей и одновременно повышающая себестоимость предложения, в том числе и гостиничных услуг.

Третья – аномально холодное лето в центральной и южной частях России.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает: «если по итогам года рынок внутреннего туризма покажет рост на 3–4% - это можно будет считать хорошим результатом с учетом тех проблем, с которыми отрасль столкнулась в этом сезоне».

