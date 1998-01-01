В Москве определили векторы развития молодежного туризма

В столице прошла стратегическая сессия проектных офисов программы «Больше, чем путешествие»

17–18 декабря в Москве прошла стратегическая сессия проектных офисов программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Мероприятие объединило два важных государственных вектора – молодёжную политику и туристическую отрасль, - сообщает наш специальный корреспондент.

В 2025 году в проекте приняли участие более 320 тыс. россиян, и в следующем году число участников ожидается еще выше. Уже в 2026 году программа войдет в новую фазу развития: изменятся правила участия, появятся новые форматы и маршруты, а путешествия станут еще доступнее.

Спикеры сессии, а среди них были представители федеральных органов власти, эксперты туриндустрии и представители команд проектных офисов из всех 89 субъектов Российской Федерации, - представили план совместной работы программы с регионами, а также положили начало формированию концепции развития сферы полезных путешествий для молодёжи по стране до 2030 года.

В целом, в 2026 году планируется проведение свыше 50 мероприятий и конкурсов, среди которых - Всероссийский семейный туристский фестиваль, объединяющий семьи и семейные династии путешественников из всех регионов.

Гендиректор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина подробно представила инструменты, которые программа предлагает регионам для совместной работы.

По ее мнению, все образовательные продукты программы имеют государственную лицензию – а это значит, что участники могут проходить бесплатное обучение и получать официальные удостоверения или дипломы в зависимости от объема программы.

"Это особенно ценно для специалистов туриндустрии и молодёжи, заинтересованной в профессиональном росте, - прокомментировала она, - Еще одна важная задача – провести конкурс, ориентированный на молодёжную аудиторию: «Знать. Любить. Гордиться!» 500 главных победителей получат самые уникальные и эмоционально насыщенные поездки, например, в Долину Гейзеров на Камчатке, на Плато Путорана в Красноярском крае, на уникальные Ленские столбы и т.д. Важно, что внутри конкурса заложена логика постепенного изучения: сначала региона, затем федерального округа и в целом страны – через туризм, историю, культуру и традиции. Конкурс является уникальной площадкой, дающей возможность молодым людям по всей стране рассказать об объектах гордости своего региона, продемонстрировать знания об уникальности своей малой Родины, сформировать карту объектов показа, разработать народные маршруты.

И, безусловно, ключевая цель конкурса – познание нашей страны и популяризация самостоятельных путешествий по России".

Гендиректор также добавила, что "у проекта уже есть готовые экскурсионные маршруты почти во всех субъектах страны, в том числе посвященные 80-летию Победы, которыми они готовы делиться. Для нас наш проект - не просто поездки по стране, а инструмент развития регионов.

Мы делимся готовыми маршрутами, обучаем специалистов, запускаем конкурсы и премии, а главное – предлагаем регионам не только участвовать, но и становиться соавторами и вместе формировать содержание, задания и смыслы, которые молодёжь будет открывать для себя на своей земле".

Руководитель агентства молодёжной политики Красноярского края и член экспертного совета программы «Больше, чем путешествие» Виктор Коломиец уточнил, что в Красноярском крае совместно с программой “Больше, чем путешествие” уже созданы почти 400 километров маркированных троп и популярные “Дни единых действий” для школьников. - Теперь наша задача – наполнить эти пространства содержанием и убрать барьеры, чтобы молодёжь и наставники смело и с пользой пользовались тем, что уже есть.

Для нас развитие молодёжного и пешеходного туризма – это не просто воспитательная работа, а реальная борьба за человеческий капитал: через маршруты и смыслы мы привлекаем в регионы новых талантливых ребят", - подытожил он.

/TOURBUS.RU