24 декабря
РСПП и РСТ: Бронирования отелей Анапы на лето 2026 года упали на 60%
Для исправления кризисной ситуации в Анапе необходимо принять ряд срочных мер
Бронирования отелей Анапы на лето 2026 года упали на 60%, для сохранения здравниц и рабочих мест курорту необходимы мораторий на банкротства, кредитные каникулы, снижение страховых взносов, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Масштабы кризиса на анапском рынке гостеприимства можно сравнить с ситуацией на курорте во время пандемии коронавируса. С той лишь разницей, что даже когда власти приостанавливали работу санаториев и гостиниц, туристы продолжали ехать на курорт, размещаясь в частном секторе – гостевых домах, на съемных квартирах и в апартаментах. В этом году малый бизнес на курорте пострадал не меньше, если не больше крупного.
В том числе потому, что спрос закономерно сместился в сторону гостиниц с бассейнами и санаториев с лечением. Но в целом у всех – за редким исключением – и турпоток, и доходы упали по сравнению с прошлым годом более чем вдвое.
Как и загрузка коллективных средств размещения, которая даже на пике сезона в среднем не превышала 46%, а детских лагерей – 42%", – сказал глава комиссии РСПП по туриндустрии и почетный президент РСТ Сергей Шпилько на заседании комиссии, приуроченном к годовщине крушения двух танкеров и разлива мазута в Черном море, - сообщает «Интерфакс».
По его словам, каждый день задержки четкой информации об открытии пляжей Анапы – это тысячи туристов, которые уже сейчас бронируют свой отдых в других местах.
При этом действует режим ЧС, который вынуждает лагеря расторгать уже действующие контракты и не позволяет заключать новые. Формально нам не запрещено работать, но ни регионы, ни физлица не приобретают сейчас путевки", - сказал на совещании председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края Артем Гаврилов.
Без упомянутых мер этот процесс не остановить, как и те банкротства и перепрофилирование гостиниц и здравниц в комплексы апартаментов, а процесс их распродажи, судя по соответствующим офертам, набирает обороты", – сказал он.
Поэтому турбизнесу необходимо больше информации от правительственной комиссии по состоянию пляжей и их готовности к приему туристов летом.
