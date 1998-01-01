РСПП и РСТ: Бронирования отелей Анапы на лето 2026 года упали на 60%

Бронирования отелей Анапы на лето 2026 года упали на 60%, для сохранения здравниц и рабочих мест курорту необходимы мораторий на банкротства, кредитные каникулы, снижение страховых взносов, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Масштабы кризиса на анапском рынке гостеприимства можно сравнить с ситуацией на курорте во время пандемии коронавируса. С той лишь разницей, что даже когда власти приостанавливали работу санаториев и гостиниц, туристы продолжали ехать на курорт, размещаясь в частном секторе – гостевых домах, на съемных квартирах и в апартаментах. В этом году малый бизнес на курорте пострадал не меньше, если не больше крупного.

В том числе потому, что спрос закономерно сместился в сторону гостиниц с бассейнами и санаториев с лечением. Но в целом у всех – за редким исключением – и турпоток, и доходы упали по сравнению с прошлым годом более чем вдвое.

Как и загрузка коллективных средств размещения, которая даже на пике сезона в среднем не превышала 46%, а детских лагерей – 42%", – сказал глава комиссии РСПП по туриндустрии и почетный президент РСТ Сергей Шпилько на заседании комиссии, приуроченном к годовщине крушения двух танкеров и разлива мазута в Черном море, - сообщает «Интерфакс».



Как сообщил на совещании генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, первый месяц продаж путевок на курорт в рамках раннего бронирования на 2026 год показал снижение по числу туристов на 60%, а по числу ночевок – на 75%.

По его словам, каждый день задержки четкой информации об открытии пляжей Анапы – это тысячи туристов, которые уже сейчас бронируют свой отдых в других местах.



"В сложной ситуации детские лагеря. В Анапе 27 лагерей, и, хотя их удалось к концу лета загрузить на 40%, порог рентабельности достигнут не был. Это значит, что мы по-прежнему в убытке. Причем, начало нынешнего года для нас тяжелее, чем прошлого, так как 2024 год был вполне успешный, у лагерей была экономическая устойчивость, а в этот год мы вступаем с долгами.

При этом действует режим ЧС, который вынуждает лагеря расторгать уже действующие контракты и не позволяет заключать новые. Формально нам не запрещено работать, но ни регионы, ни физлица не приобретают сейчас путевки", - сказал на совещании председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края Артем Гаврилов.



Серней Шпилько напомнил, что на федеральном, региональном и муниципальном уровнях были приняты меры поддержки пострадавшей туриндустрии, но в нынешней ситуации их недостаточно.

"Сейчас нужен срочный мораторий на банкротства, налоговые и кредитные каникулы, снижение страховых взносов до 15% и субсидии или, как минимум, беспроцентные кредиты, на пополнение фонда оплаты труда для предприятий, которые отчаянно стараются не увольнять своих работников. Хотя занятость уже сократилась на 17%.

Без упомянутых мер этот процесс не остановить, как и те банкротства и перепрофилирование гостиниц и здравниц в комплексы апартаментов, а процесс их распродажи, судя по соответствующим офертам, набирает обороты", – сказал он.



Эксперт полагает, что, если, как обещают краевые власти, работы по купированию мазута в Черном море завершатся до старта сезона, ситуация начнет улучшаться. Но все будет зависеть от сроков отмены пляжных ограничений.

Поэтому турбизнесу необходимо больше информации от правительственной комиссии по состоянию пляжей и их готовности к приему туристов летом.

/TOURBUS.RU