Новости Эксперты: «Массовых задержаний» российских туристов по прилету в Таиланд нет В последнее время телеграм-каналы тиражировали слухи о проблемах, якобы возникающих при въезде в Таиланд

Массовых задержаний российских туристов по прилету в Таиланд нет, о случаях отказа во въезде информации нет, сообщила вчера исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. "Есть информация о единичных случаях, я подозреваю, что все они и тиражируются в СМИ. Конфликт между Таиландом и Камбоджей тлеющий, и все эти проверки на границе – это дополнительные меры безопасности. Посещение Камбоджи не является поводом для запрета на путешествие в Таиланд. Таких прецедентов вообще нет. Нам не известно о случаях отказа во въезде в Таиланд организованным туристам", - рассказала она на пресс-конференции во вторник.



Как отметила Майя Ломидзе, очереди на паспортном контроле если и есть, то являются следствием большого количества туристов, а не дополнительных проверок.

"Проверки в наименьшей степени касаются российских граждан, потому что российский рынок, очень важен для Таиланда. Но случаи проверок могут быть на границе", - пояснила она.



По словам эксперта, если по каким-то причинам самостоятельному туристу было отказано во въезде в Таиланд, то ему следует озаботиться досрочным возвращением в РФ: связаться с авиакомпанией, выяснить, можно ли с минимальными финансовыми потерями поменять билет.

"Если туристу нужна юридическая помощь, то необходимо связаться с посольством России в Бангкоке. Организованному туристу проще: ему нужно связаться со своим турагентом или туроператором, чтобы компания подключилась к решению проблемы", - рассказала Майя Ломидзе. Эксперт также сообщила, что средняя стоимость тура за рубеж на человека на новогодние каникулы 2026 года составит до 200 тыс. рублей, "Средняя стоимость зарубежного тура, который, как правило, длится не менее 8-9 дней, на новогодние праздники составляет порядка 150-200 тыс. рублей на человека по всем рынкам от Турции до Мальдив. Это, как правило, размещение в отеле 3-4* с завтраком, потому что all inclusive есть далеко не везде, и с перелетом. Но это средняя стоимость. Как только мы берем пятизвездочную гостиницу, то говорим про минимум 250 тысяч на человека на 8-10 дней", - сообщила эксперт, которую цитиhует «Интерфакс». /TOURBUS.RU.

