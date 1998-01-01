|
24 декабря
Минэкономразвития просит предоставить «выездным» туроператорам отсрочку выплат в фонды «Турпомощи»
Письмо с такой просьбой Минэкономразвития РФ направило зампреду правительства Дмитрию Чернышенко
Туроператоры по выездному туризму могут получить отсрочку по взносам в фонды персональной ответственности (ФПО) на три месяца, до 15 апреля 2026 года. Письмо с такой просьбой Минэкономразвития РФ направило зампреду правительства Дмитрию Чернышенко.
"Просим дать поручение Минэкономразвития России разработать и внести в правительство РФ соответствующий проект распоряжения правительства, предусматривающий реализацию права правительства РФ принять решение о переносе срока уплаты взноса в ФПО с 15 января на 15 апреля 2026 года", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".
Как отметили в Минэкономразвития, обострение конфликта на Ближнем Востоке летом 2025 года, последующие рекомендации по приостановке продажи туров в Израиль и Иран, нарушения полетных программ и логистики нанесли серьезный финансовый ущерб туроператорам, которые были вынуждены компенсировать все связанные с этим дополнительные расходы на размещение, приобретение новых авиабилетов и организацию трансферов для путешественников.
По оценкам туротрасли, за летне-осенний сезон 2025 года совокупные непредвиденные расходы туроператоров на эти цели превысили 10 млрд рублей, это создает критическую нагрузку на их финансовую устойчивость и ликвидность в ранее установленный срок уплаты взноса.
"Учитывая, что проработка предложений по реформированию данного механизма требует времени, перенос срока уплаты взноса в ФПО на более поздний период является целесообразной временной мерой, которая позволит минимизировать финансовые риски для отрасли на этапе внесения соответствующих изменений в законодательство РФ в сфере туризма", - говорится в обращении.
В рамках поддержки отечественного турбизнеса в июле правительство РФ уменьшило размер взноса в фонд персональной ответственности для туроператоров в сфере выездного туризма на четверть – с 1% до 0,75% общей цены турпродукта, а срок уплаты был перенесен с 15 июля и 15 октября 2025 года на 15 января 2026 года.
Как считают в Минэкономразвития, новая отсрочка по взносам в ФПО позволит туроператорам использовать высвободившиеся средства на исполнение обязательств перед туристами в нештатных ситуациях.
"Перенос срока уплаты ежегодного взноса в ФПО с 15 января на 15 апреля 2026 года является финансово обоснованной мерой, направленной на поддержку финансовой устойчивости туроператоров", - подчеркивается в документе.
Кроме того, в Минэкономразвития уверены, что рисков нет и для туристов – фонды туркомпаний достаточно наполнены, банкротств туроператоров в выездном туризме не прогнозируется, а новая мера "не повлияет на уровень защищенности прав туристов".
По данным Ассоциации "Турпомощь", туроператоры по выездному туризму уже сформировали фонды персональной ответственности общим объемом в 5,2 млрд рублей.
Ранее вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин сообщил, что в условиях геополитической нестабильности 70% туристов при выезде за рубеж выбирает организованный туризм.
Между тем, в Российском союзе туриндустрии просят Минэкономразвития установить взнос в фонды персональной ответственности (ФПО) по итогам 2025 года в размере 0,5% от общей цены турпродукта и продлить льготу по уплате ФПО в размере не более 0,5% на 2026 год.
Предполагается, что такая мера поможет компаниям компенсировать незапланированные расходы, которые они понесли в этом году из-за обострения политической ситуации в разных регионах мира, массовой отмены и переносов рейсов как за рубежом, так и в России.
РСТ отмечает, что дальнейшее плановое пополнение фондов еще на 1,5 млрд рублей в случае взноса в 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год за вычетом организаций, уже сформировавших фонды в размере 7%, увеличит эти фонды еще на треть.
"Причем из оборота компаний будут изъяты средства, необходимые перед началом сезона в нынешний и без того непростой финансовый год", - подчеркивается в сообщении объединения.
/TOURBUS.RU