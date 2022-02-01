|
23 декабря
Майя Ломидзе: На стоимость отдыха в России в 2026 году будут влиять новые налоги и ситуация в Анапе
Исполнительный директор АТОР рассказал о стоимости новогоднего отдых в России и сделала прогнозы в сфере внутреннего туризма
Цены на путешествия по России в 2026 году будут зависеть от того, откроются ли пляжи Анапы, кроме того, на них будет влиять налоговая реформа, сообщила сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
И на всероссийском, на федеральном уровне, это коснется очень многих организаций, работающих в сфере туризма. Это все предприятия, которые так или иначе задействованы в сфере туристических услуг. И очевидно, что налоговая нагрузка будет закладываться в стоимость", - рассказала она на пресс-конференции.
В следующем году, по оценке туроператоров, стоимость может повыситься еще на 10%", - рассказала г-жа Ломидзе.
Также она сообщила, что в 2025 году туристы стали более чувствительны к стоимости отдыха в России, что привело к росту спроса на более доступный Крым. По прогнозу АТОР, дальнейшее повышение цен чревато снижением спроса.
Средняя стоимость тура на человека на новогодние каникулы в России 2026 года составит 80-100 тыс. за 3-4-дневную поездку, сообщила также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.
По словам эксперта, в России новогодний отдых редко длится неделю, исключение – горнолыжные туры и туристы, которые выезжают на Красную Поляну, Шерегеш, в Мурманскую область, на курорты Северного Кавказа. Туда туристы могут отправится на каникулы на 5-7 дней.
Так вот, средняя стоимость четырехдневных туров без транспорта, потому что внутри страны бессмысленно считать транспорт, составляет от Мурманской области до Алтая порядка 80-100 тысяч рублей на человека на 4 дня без дороги. Это комфортное размещение с новогодним ужином, с минимальной развлекательной программой и на базе завтраков.
Горнолыжный отдых – другая история, там диапазон может быть шире. И это может быть на неделю от 100-120 до 300 тыс. рублей", - заключила Майя Ломидзе.
/TOURBUS.RU
Фото: russian.rt.com
