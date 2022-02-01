Майя Ломидзе: На стоимость отдыха в России в 2026 году будут влиять новые налоги и ситуация в Анапе

Цены на путешествия по России в 2026 году будут зависеть от того, откроются ли пляжи Анапы, кроме того, на них будет влиять налоговая реформа, сообщила сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.



"Как вы знаете, у нас с 26-го года начинается новый виток налоговой реформы. Это увеличение налога на добавленную стоимость, это введение налога на добавленную стоимость для многих предприятий, которые до сих пор его не платили, и это в том числе малые и микропредприятия, и средние предприятия.

И на всероссийском, на федеральном уровне, это коснется очень многих организаций, работающих в сфере туризма. Это все предприятия, которые так или иначе задействованы в сфере туристических услуг. И очевидно, что налоговая нагрузка будет закладываться в стоимость", - рассказала она на пресс-конференции.



"Крайне важно также присутствие либо отсутствие Анапы, потому что прогноз на следующий год невозможен без понимания, будет курорт работать или нет. И вот эти два обстоятельства, они влияют на ландшафт внутреннего туризма в 2026 году", - добавила эксперт, которую цитирует «Интерфакс».



По данным АТОР, повышение стоимости туров по России в течение 2025 года составило от 10 до 30% в зависимости от объекта, курорта и региона.

"Какие-то объекты, которые пользовались высоким спросом они могли себе позволить повысить до 30%, но среднее повышение цены составило минимум 15% по всему по всем туристическим направлениям в течение 2025 года.

В следующем году, по оценке туроператоров, стоимость может повыситься еще на 10%", - рассказала г-жа Ломидзе.

Также она сообщила, что в 2025 году туристы стали более чувствительны к стоимости отдыха в России, что привело к росту спроса на более доступный Крым. По прогнозу АТОР, дальнейшее повышение цен чревато снижением спроса.



Майя Ломидзе добавила, что во внутреннем туризме за последний год выросла доля туроператоров, предлагающих туры в крупные города.

"Мы это также связываем с тем, что туроператоры по некоторым объектам размещения смогли предложить более конкурентную цену. Поэтому наши рекомендации туристам в следующем году – если вы принимаете решение отдыхать в Санкт-Петербурге, в Калининграде, в Москве и Подмосковье, это топ-5 направлений 2025 года, то, пожалуйста, посмотрите цены у туроператоров, потому что они могут быть ниже, чем при самостоятельном бронировании на некоторых объектах", - пояснила эксперт.

Средняя стоимость тура на человека на новогодние каникулы в России 2026 года составит 80-100 тыс. за 3-4-дневную поездку, сообщила также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

По словам эксперта, в России новогодний отдых редко длится неделю, исключение – горнолыжные туры и туристы, которые выезжают на Красную Поляну, Шерегеш, в Мурманскую область, на курорты Северного Кавказа. Туда туристы могут отправится на каникулы на 5-7 дней.



"Основной поток в России все-таки разбивается на короткие периоды по 3-4 дня – непосредственно новогодние праздники, ближе к Рождеству либо после Рождества.

Так вот, средняя стоимость четырехдневных туров без транспорта, потому что внутри страны бессмысленно считать транспорт, составляет от Мурманской области до Алтая порядка 80-100 тысяч рублей на человека на 4 дня без дороги. Это комфортное размещение с новогодним ужином, с минимальной развлекательной программой и на базе завтраков.

Горнолыжный отдых – другая история, там диапазон может быть шире. И это может быть на неделю от 100-120 до 300 тыс. рублей", - заключила Майя Ломидзе.

/TOURBUS.RU

Фото: russian.rt.com