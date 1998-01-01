Главная
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
23 декабря
«АРТ-ТУР» подарил «Снеговика»

Туроператор сделал отличный подарок семьям своих сотрудников, партнеров и агентов


 

В предпоследнюю субботу уходящего года туроператор "АРТ-ТУР" сделал великолепный подарок семьям своих сотрудников, партнеров и агентов.

Всех их компания пригласила в Театр Кукол им. С.В.Образцова на новогодний спектакль «Снеговик» - добрую сказку, которой нам так не хватает во взрослой жизни.

 

 

Снеговики встречали детишек и их родителей уже в фойе, где вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они развлекали юных гостей, а по окончании спектакля все детишки получили красивый подарок в виде Снеговика, доверху наполненный всякими вкусностями.

 

 

Спектакль стал прекрасным завершением года Искусства, объявленного в "АРТ-ТУР" год назад и, возможно, началом прекрасной традиции.

Теперь "АРТ-ТУР», которому в наступающем году исполнится 34 (!) года, дружит с коллегами не только семьями, но и целыми поколениями!

 Фоторепортаж о новогоднем празднике


