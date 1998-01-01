Новости

Flynas начал полеты между Москвой и Джиддой

Низкобюджетный перевозчик Саудовской Аравии - авиакомпания Flynas начала полеты между Москвой и Джиддой, вторым по величине городом королевства, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Внуково".

Первый самолет из Джидды приземлился в Москве во вторник в 10:28, а обратно отправился с полуторачасовой задержкой. Рейсы выполняются на лайнерах Airbus A320neo.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Москвы – в 11:30, время в пути составляет 6 часов 40 минут.

Джидда расположена в западной части королевства на побережье Красного моря, это второй по величине город Саудовской Аравии и ее экономическая столица. Играет важную роль как транспортный хаб для огромного потока приезжающих в страну паломников.

Джидда является столицей провинции Мекка, священный для мусульман одноименный город расположен примерно в часе езды на автомобиле, - сообщает «Интерфакс».

Flynas впервые начала полеты во "Внуково" 1 августа 2025 года, из столицы королевства Эр-Рияда. Рейсы также выполняются трижды в неделю. Как заявлял гендиректор перевозчика, рейсы рассчитаны в первую очередь на туристов.

10 октября полеты в Россию начала также национальная авиакомпания Саудовской Аравии Saudia.

1 декабря власти двух стран подписали соглашение о введении безвизового режима.

Cambodia Airways связала Россию с Макао

Cambodia Airways (Камбоджа) в понедельник начала выполнять регулярные рейсы из административного района КНР Макао во Владивосток, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток".

Полеты будут выполняться трижды в неделю на воздушных судах Airbus 320 neo. Время в пути составит около пяти часов.

Других рейсов между Владивостоком и Макао нет.

Cambodia Airways основана в 2017 году в Камбодже, обслуживает три внутренних направления в Камбодже и международные маршруты в Таиланд, Китай, Малайзию, Сингапур, Вьетнам, Филиппины и Палау.

S7 Airlines возобновила полеты из Владивостока в Бангкок

Авиакомпания S7 Airlines в пятницу возобновила регулярные полеты из Владивостока в Бангкок, сообщается на сайте аэропорта Владивостока.

Рейсы на самолетах Boeing-737-800 будут осуществляться дважды в неделю, время в пути составит 7 часов 25 минут.

В настоящее время полеты по этому маршруту совершает "Аэрофлот". S7 в разные годы также открывала это направление.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает примерно 40 направлений, полеты по которым совершают около 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

