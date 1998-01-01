Новости Новинки израильского туризма: Карта туриста, новые отели и авиарейсы Россияне в этом году — на четвертом месте по турпотоку в Израиль

Россияне проявляют все больше интереса к поездкам в Израиль, - количество запросов на поиск авиабилетов из России в Тель-Авив составило 5 773 647. Это на 11 % больше, чем в 2024 г. Об этом рассказали на вчерашней пресс-конференции, организованной в преддверии нового года, Министерством туризма Израиля. В целом, за 2025 год Израиль посетило около 64 тыс. российских граждан, и, по итогам россияне занимают четвертое место среди зарубежных стран по турпотоку в Израиль после США, Франции и Великобритании. Для статистики, в рекордном 2019 году, из России в Израиль приехало 318 тысяч российских граждан. Как рассказала директор российского представительства Министерства туризма Ксения Вронцова, Израиль – страна компактная, но подсчитать количество достопримечательностей и невероятных ландшафтов тут просто нереально. «Три моря», пустыни, природные парки, религиозные святыни, старинные и современные города – увидеть все за одну поездку получится с трудом. И поэтому спрос на поездки в Израиль, по данным туроператоров, несмотря ни на какие сложности, никогда не снижался до нуля, потому что между двумя странами очень обширные личные и культурные связи. Новинкой 2026 года станет запуск Карты туриста. Впервые Tel Aviv City Card или Go Israil Card, включающая все основные музеи и достопримечательности города, будет опробована в Тель-Авиве. В будущем ее действие планируется распространить на всю территорию Израиля. Стоимость карты составит 100 шекелей или 2,5 тыс. рублей. Она действует 72 часа с момента активации. "После пандемии в Израиле быстро развивается туристическая инфраструктура. В частности, на Мертвом море число номеров в отелях в ближайшее время удвоится. Это важно для российского рынка, так как россияне приезжают отдыхать на Мертвое море на самые большие сроки – на 14 и даже 21 день. В Эйлате в благоустройство береговой линии инвестировано порядка $62 млн, на месте старого аэропорта создан новый терминал-парк, строятся современные отели международных цепочек. В Тель-Авиве появился новый участок прибрежного парка, в городе также появятся до 10 новых отелей, это плюс тысяча номеров", - добавила Ксения Воронцова.



Также было отмечено, что спрос на предстоящие новогодние праздники в Израиль – довольно высокий: количество городов вылета из России в Израиль в этом году существенно выросло. Кроме того, авиакомпания «Ред Вингз» начнет выполнять регулярных рейсов из Москвы в Эйлат с 19 февраля 2026 г. Но надо помнить, что по новым правилам, при въезде, самостоятельные туристы должны получать электронное разрешение на въезд — ETA IL. Его можно оплатить российской банковской картой через VFS Global или иностранной — через сайт Управления народонаселения и миграции Израиля. В конце мероприятия, участие в конференции принял известный репер Джиган. На собственном опыте многодетного отца он отметил безопасность пребывания в стране. Вернувшись из поездки в ноябре 2025 года, он прокомментировал, что уже в аэропорту можно увидеть насколько активные меры принимаются для безопасности пассажиров. И с каждым годом уровень развития инфраструктуры повышается. Добавив, что в стране с пятилетним сыном и чувствовал себя как дома. «Когда я спрашивал сына, что ему больше всего понравилось в поездке, то он ответил, что это море, зоопарки, океанариумы и парки развлечений Ну а мне самому там нравится все, это моя историческая родина», - добавил он. /TOURBUS.RU Фото: TB

