Новости

Лидеры туристической привлекательности России - по-прежнему Москва, Петербург и Сочи

В столице представили Индекс туристической привлекательности регионов России по итогам 2025 года

На площадке Русского географического общества состоялась презентация Индекса туристической привлекательности регионов России по итогам 2025 года.

Регионами - лидерами по России стали Москва, Санкт – Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Московская область, - сообщает наш специальный корреспондент.

Индекс туристической привлекательности - комплексный показатель, разработанный консорциумом «Устойчивый туризм» совместно с РУДН при поддержке платформы «Погнали!», Русским географическим обществом, Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и Национального конгресс-бюро.

Он оценивает развитие внутреннего и въездного туризма, а также продвижение туристического потенциала субъектов Российской Федерации.

Открывая мероприятие, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму Николай Валуев отметил, что индекс – это, прежде всего, ориентир для туристов по выбору направлений для путешествий и отдыха. «А регионам он подскажет над чем нужно поработать для повышения привлекательности», - добавил он.

В целом, Топ-10 регионов по туристической привлекательности за год практически не обновился, что указывает на важность долгосрочных факторов привлекательности.

По итогам 2025 года, главной точкой притяжения туристов остается столица России. Москва надежно закрепила статус единоличного лидера индекса туристической привлекательности России.

Второе место занял Санкт-Петербург, а третье место у Краснодарского края. Ранее деливший лидерство с Москвой, сегодня он сместился на третье место на фоне снижения турпотока в связи с экологическими проблемами.

Также, в группу лидеров 2025 года вошли Башкортостан и Нижегородская область — регионы, сделавшие ставку на развитие и продвижение диверсифицированных турпродуктов и активно использующие культурное и историческое наследие.

Спикеры отметили, что внутренний туризм в России по-прежнему сохраняет рост, но теряет динамику: после двузначных темпов год назад внутренний турпоток в 2025 году вырос лишь на 4-5%.

На фоне ослабившейся динамики турпотока и роста интереса к выездному туризму усиливается конкуренция между регионами за привлечение туристов. Определяющим становится профессионализм и активность работы региональных туристических администраций.

Важнейшим драйвером роста и инструментом борьбы с сезонностью назван событийный туризм.

Чтобы систематизировать и продвигать лучшие мероприятия страны, в 2026 году будет запущен единый Национальный событийный календарь. Этот проект, реализуемый совместно с Российской туристической платформой, объединит ключевые события на единой карте, помогая туристам планировать поездки, а туроператорам — быстро создавать востребованные продукты.

/TOURBUS.RU